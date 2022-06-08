Деблокада портів: посол України розповів, про що домовились Росія та Туреччина

Деблокада портів: посол України розповів, про що домовились Росія та Туреччина

Росія та Туреччина не домовились про деблокаду українських портів задля вивезення зерна.

Очільники МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу та Росії Сергій Лавров "домовились домовлятись".

Про це на брифінгу повідомив посол України в Туреччині Василь Боднар.

Він зазначив, що керівники МЗС Росії та Туреччини серед іншого говорили про деблокаду українських портів, проте по суті ні про що не домовились.

"З публічної комунікації, йдеться тільки про те, що "домовились домовлятися", що немає ніяких конкретних домовленостей, і їх не може бути без нас. Турецька сторона отримала інформацію від російської сторони, яка їхня позиція, і тепер ми очікуємо на комунікацію між українською й турецькою стороною, щоб віднайти спільні точки дотику", – заявив Боднар.

Посол України в Туреччині додав, що наразі тривають перемовини про розблокування портів з ООН та додав, що Росія у цьому не зацікавлена.

Нагадаємо, у США показали, як готують до відправки до України гаубиці M777.

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