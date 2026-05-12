ПФУ пояснив правила ідентифікації для пенсіонерів за межами України

Українським пенсіонерам, які тривалий час перебувають за кордоном, нагадали про обов’язкову щорічну ідентифікацію в Пенсійному фонді України. Якщо вчасно не пройти процедуру, виплату пенсії можуть призупинити.

Про це повідомили у Пенсійному фонді України.

Йдеться про пенсіонерів, які перебувають за межами України 183 дні або більше. Саме для цієї категорії громадян ідентифікація є обов’язковою відповідно до урядового порядку, затвердженого Кабміном у лютому 2025 року.

У ПФУ пояснили, що проходити перевірку потрібно щороку — до 31 грудня.

«Якщо пенсіонер пройшов ідентифікацію у 2025 році, повторно це потрібно буде зробити до 31 грудня 2026 року, а далі — щороку», — зазначили у фонді.

У разі відсутності ідентифікації пенсійні виплати можуть бути призупинені.

Якщо пенсіонер повернувся до України — як бути з перевіркою

Також у Пенсійному фонді звернули увагу на ситуацію, коли людина повертається до України після тривалого перебування за кордоном. Навіть після повернення пенсіонер може залишатися у базі як такий, що зобов’язаний проходити щорічну перевірку.

Щоб змінити статус, необхідно особисто звернутися до сервісного центру ПФУ із заявою та підтвердити проживання в Україні.

Правила передбачені статтею 47-1 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

