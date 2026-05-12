Дедлайн для пенсіонерів: хто ризикує втратити виплати — ПФУ зробив важливе нагадування
Пенсійний фонд України нагадав про обов’язкову щорічну ідентифікацію пенсіонерів, які перебувають за кордоном понад 183 дні.
Українським пенсіонерам, які тривалий час перебувають за кордоном, нагадали про обов’язкову щорічну ідентифікацію в Пенсійному фонді України. Якщо вчасно не пройти процедуру, виплату пенсії можуть призупинити.
Про це повідомили у Пенсійному фонді України.
Йдеться про пенсіонерів, які перебувають за межами України 183 дні або більше. Саме для цієї категорії громадян ідентифікація є обов’язковою відповідно до урядового порядку, затвердженого Кабміном у лютому 2025 року.
У ПФУ пояснили, що проходити перевірку потрібно щороку — до 31 грудня.
«Якщо пенсіонер пройшов ідентифікацію у 2025 році, повторно це потрібно буде зробити до 31 грудня 2026 року, а далі — щороку», — зазначили у фонді.
У разі відсутності ідентифікації пенсійні виплати можуть бути призупинені.
Якщо пенсіонер повернувся до України — як бути з перевіркою
Також у Пенсійному фонді звернули увагу на ситуацію, коли людина повертається до України після тривалого перебування за кордоном. Навіть після повернення пенсіонер може залишатися у базі як такий, що зобов’язаний проходити щорічну перевірку.
Щоб змінити статус, необхідно особисто звернутися до сервісного центру ПФУ із заявою та підтвердити проживання в Україні.
Правила передбачені статтею 47-1 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».