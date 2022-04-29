Дефіцит пального в Україні може бути штучним: яка ситуація з бензином і чи дорожчатиме він

Дефіцит пального в Україні може бути штучним: яка ситуація з бензином і чи дорожчатиме він

Українські АЗС обмежили продаж пального нібито через його дефіцит, а в Раді водночас зареєстрували законопроєкт про повернення акцизу та ПДВ на пальне, що призвело б до його здорожчання. Проте експерти кажуть, що дефіцит пального на роздрібному ринку та його обговорення – штучні. Їх організували трейдери, щоб зберегти гарантований високий прибуток.

Дізнайтеся більше про ситуацію з пальним та його цінами в Україні в матеріалі ТСН.ua.

Напередодні нардепи зареєстрували в парламенті законопроєкт №7311, який з-поміж іншого повертає акциз на пальне та ПДВ у розмірі 20% (зараз 7%). Автори законопроєкту – члени фракції "Слуга народу" на чолі із головою комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данилом Гетманцевим, а також представник "Голосу" Ярослав Железняк.

Чи здорожчає пальне?

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Повернення акцизу та ПДВ у 20% підвищило б ціни на пальне одразу на 10-12 грн за літр, пояснив директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн. В такому разі граничні ціни становили б:

бензин 45 грн/л (зараз 34,10 грн);

дизельне пальне – 48 грн/л (зараз 38,70 грн).

Проте на практиці, запевнив Куюн, ціни були б ще вищими – бензин ­– 52 грн/л, а дизель – 55 грн л.

Зауважимо, що вже 29 квітня Железняк повідомив, що до другого читання законопроєкту №7311 з документа виключили відповідні норми. Тож оподаткування пального залишається пільговим: без сплати акцизу та зі сплатою 7% ПДВ замість 20%.

Що з дефіцитом пального?

"Дефіцит вже бачить кожен, хто має машину та очі. Якщо минулого тижня обмеження були 20 л, то відучора (від 26 квітня – ред.) на багатьох АЗС – це вже 10 л в бак. Причин дефіциту є три", – стверджує директор Консалтингової групи А-95.

Перша причина – зупинка Кременчуцького нафтопереробного заводу, на ресурсах, за словами Куюна, ринок протягнув березень та половину квітня.

Друга – проблеми з логістикою в Європі для доставки пального до України. Нібито бракує цистерн, а для бензовозів існує багато проблем різного характеру, зокрема й нестача самих бензовозів.

– проблеми з логістикою в Європі для доставки пального до України. Нібито бракує цистерн, а для бензовозів існує багато проблем різного характеру, зокрема й нестача самих бензовозів. Третя – збереження держрегулювання цін на пальне. Через нібито дефіцит пального оптові ціни стали вищими за роздрібні, а чимало імпортних ресурсів, особливо які везуть автотранспортом, також дуже дорогі.

Своєю чергою перша віцепрем'єрка – міністерка економіки України Юлія Свириденко повідомила, що дефіцит пального в найближчі 7 днів буде ліквідовано. Проте очікується незначне подорожчання нафтопродуктів.

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За словами Свириденко, дефіцит пального на АЗС в окремих регіонах України утворився внаслідок того, що протягом останніх трьох тижнів російські війська "завдавали нищівних ударів по паливній інфраструктурі України". Зокрема, міністерка теж відзначила знищений Кременчуцький НПЗ, який був основним виробником пального в Україні, а також низку великих нафтобаз операторів ринку зі значними запасами пального.

"Впродовж наступних 7 днів дефіцит буде ліквідований, оскільки оператори мають законтрактовані обсяги на території Західної Європи. І зараз ми вирішуємо питання їхнього завезення на територію України. Ця ситуація призведе до незначного подорожчання нафтопродуктів – це пов’язано насамперед з більшою ціною логістики, через складні маршрути та використання кількох видів транспорту", – йдеться у повідомленні Свириденко.

Дефіцит пального штучний?

Проте директор спеціальних проектів НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев розповів у коментарі виданню "РБК-Україна", що дефіцит пального на роздрібному ринку в Україні та його активне обговорення організовані трейдерами штучно, щоб зберегти гарантований високий прибуток.

За словами Рябцева, спершу під приводом очікуваного дефіциту пального та побоювань зростання цін трейдери домоглися скасування акцизу і зниження з 20 до 7% ПДВ на всі види нафтопродуктів. А після цього нібито переконали владу, що необхідно коригувати формулу визначення граничних цін, у якій після блокування портів збільшили логістичну складову.

Зараз, зазначив експерт, трейдери імпортують лише бензин А-95 Євро5, "перетворюючи його на "іменний" дорогою від кордону до заправки", щоб продати пальне дорожче.

"Трейдери отримують по 8 грн з кожного літра палива, ховаючи основний прибуток в оптовій маржі. Причина зрозуміла – на споживача хочуть перекласти відшкодування збитків від непрацюючих заправок і знищених ворогом нафтобаз. До речі, цікаво дізнатися, чи були застраховані нафтопродукти? Нас хочуть переконати, що реалізоване на заправках паливо – преміальне, хоча довести це неможливо, оскільки держава заборонила перевірки", – розповів Рябцев.

У нього є підозри, що за фактом трейдери привозять "звичайний" бензин, потім заливають до нього в цистерну бочку присадок по 20 коп./л, розповідаючи водіям, що "продають іменне пальне з неперевершеними експлуатаційними та екологічними характеристиками".

Що не так з логістикою і чи вистачає бензовозів

Експерт переконаний, що бензовозів для збільшення постачань палива з Європи у трейдерів достатньо, проте вони їх не використовують, мотивуючи це високими ризиками і бюрократичними тяганинами. На думку Рябцева, дії трейдерів, які призвели до ажіотажного попиту на АЗС, – шантаж, спрямований на скасування держрегулювання цін.

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"Після того, як у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про повернення акцизу і ПДВ, трейдери зробили вигляд, що у них не вистачає бензовозів, немає запасів, зріс попит, і потрібно обмежувати відпуск палива в одні руки. До речі, абсолютно незаконно. Але за фактом трейдери навмисне не вживають ніяких дій, щоб ефективно використовувати весь парк бензовозів, яким вони мають у своєму розпорядженні. Їх риторика проста: якщо в уряді мають намір повернути податки, то слід скасувати цінові обмеження, інакше палива ніхто не отримає", – пояснив експерт.

На його думку, в ситуації, що склалася, влада повинна гарантувати трейдерам граничне спрощення всіх бюрократичних і митних процедур, "зелену вулицю" для бензовозів і фіксований прибуток. Самих трейдерів треба зобов’язати замовляти на європейських заводах і постачати до України нафтопродукти, необхідні не самим трейдерам для отримання більшого прибутку, а вітчизняному споживачеві. Це – бензин А-92 для бортових вантажівок і спеціальної техніки та скраплений нафтовий газ, на якому працює весь малий комерційний транспорт.

Нагадаємо, в березні Верховна Рада ухвалила закон про додаткові податкові стимули для підтримки бізнесу під час війни, який, зокрема, передбачає нульову ставку акцизу на бензин, дизельне пальне та скраплений газ, а також зниження ПДВ з 20% до 7%.

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