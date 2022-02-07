Дефіцит річкової риби прогнозують в Україні: популяція зменшилася на 70%

Критична ситуація виникла через природні умови та вплив людини.

Дефіцит річкової риби прогнозують в Україні.

Про це розповіли у Сніданку з 1+1.

За останні вісім років популяція річкової риби зменшилася на 70%, повідомили в Інституті рибного господарства. Тут кажуть, якщо не вплинути на ситуацію, то вже за три роки Україна буде купувати річкову рибу за кордоном.

Критична ситуація виникла через природні умови та вплив людини. Тому зараз потрібно збільшити запаси риби втричі, порівняно з наявними. Крім тогоЮ фахівці радять посилити контроль щодо незаконного вилову. Саме тоді Україна зможе не тільки забезпечити себе, а й налагодити імпорт риби.

Як повідомлялося, до українських водойм у 2021 році випустили понад 16 мільйонів екземплярів молодої риби. Такі результати озвучили у звіті Держрибагенства. Зазначається, що найбільше до водойм запустили рослиноїдних видів і коропів – 11 мільйонів. Хижаків – понад 3,5 млн екземплярів.

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