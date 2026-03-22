Гроші
456
2 хв

Дефіцит чи паніка: скільки зараз коштує гречка в супермаркетах і чому ціни пробили нову межу

Абсолютним лідером зростання цін на продукти стала гречка — вартість популярної крупи у деяких столичних супермаркетах вже сягає 90 гривень за кілограм

Ірина Ігнатова
Гречана крупа стала лідером стрибка цін на продукти / © pixabay.com

Навесні 2026 року кияни зіткнулися з неприємним сюрпризом у продуктових магазинах — ціни на базові товари, зокрема крупи, різко пішли вгору, а дешеві пропозиції почали зникати з полиць. Найбільше покупців вразила вартість звичайної гречки, цінники на яку подекуди наблизилися до 90 гривень за кілограм.

Про цінові зміни в столичних супермаркетах повідомляють «Новини.LIVE».

Скільки коштує гречка у Києві

Як показав моніторинг магазинів та відео з місця подій, знайти бюджетну крупу стає дедалі важче. Наприклад, гречка у варильних пакетиках (500 г) обійдеться покупцям у 45,90 грн, що в перерахунку становить 91,80 гривні за кілограм.

Інші виробники пропонують фасовану крупу в середньому по 80 грн/кг, а 900-грамова пачка непропареної гречки коштує близько 65,90 грн. Звичні кілограмові пакети за нижчою ціною розкуповують майже миттєво, залишаючи на полицях лише дорожчі аналоги.

Що ще здорожчало: від яблук до м’яса

Цю тенденцію підтверджують і дані порталу «Мінфін». Від початку 2026 року гречка стала абсолютним лідером здорожчання серед базових продуктів: її середня ціна зросла на 59% (з 33,02 грн до понад 52 грн). Загалом інфляція вдарила по всьому споживчому кошику. За останні два місяці суттєво подорожчали:

  • Яблука: +46% (з 31,46 грн до 45,78 грн за кг).

  • Помідори: +35% (зі 123,91 грн до 167,42 грн за кг).

  • Яловичина: +33% (майже до 400 грн за кг).

  • Олія рафінована: +31% (з 68,17 грн до 89,02 грн за 850 мл).

  • Оселедець слабосолений: +29% (зі 190,77 грн до 246,06 грн за кг).

  • Курячі яйця: +23% (з 68,59 грн до 84,35 грн за десяток).

  • Курятина (стегно): +22% (зі 113,16 грн до 138,0 грн за кг).

  • Свинина (грудинка): +19% (зі 177,38 грн до 211,08 грн за кг).

Експерти пояснюють такий стрибок зовнішніми факторами (здорожчання пального через події на Близькому Сході) та внутрішніми коливаннями курсу валют.

Гречка на вагу золота: чи буде дефіцит

Тенденція до здорожчання гречки триває вже майже два роки. За останні 12 місяців вартість крупи переглядають майже щомісяця. На тлі таких стрибків у суспільстві почали поширюватися чутки про можливий дефіцит культури через низьку врожайність минулого року.

Проте економісти заспокоюють: приводів для паніки немає. Як раніше зазначав економіст Олег Пендзин, середньостатистичний українець споживає близько 3 кг гречки на рік. Отже, для покриття внутрішнього попиту країні потрібно близько 81 тисячі тонн. Враховуючи, що у 2024 році було зібрано 127 тисяч тонн, Україна має значні перехідні залишки.

«Ціна на гречку росте не тому, що на сьогоднішній момент її дефіцит. А тому, що пакування дороге. Через зростання цін на електрику, через блекаути», — наголосив Пендзин.

Експерти резюмують, що нинішні цінники в супермаркетах зумовлені винятково економічними чинниками: витратами на енергоресурси, інфляцією та здорожчанням логістики, а не фізичною нестачею продукту в країні.

