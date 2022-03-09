Дефолт неминучий: міжнародне агентство Fitch Ratings знизило кредитний рейтинг Росії

До дефолту Росії залишилося кілька кроків.

Міжнародне агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий кредитний рейтинг Росії з "В" до "С". А це означає, що "дефолт неминучий".

"Рейтинг "C" відображає думку Fitch про те, що суверенний дефолт неминучий. Ця рейтингова дія сталася після зниження довгострокового РДЕ в іноземній валюті до "B" 2 березня, і, на нашу думку, зміни, які відбувалися відтоді, ще більше підірвали готовність Росії обслуговувати державний борг", - пояснили в агентстві.

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Зокрема, 5 березня Путін видав указ, який потенційно може призвести до деномінації платежів за суверенний борг в іноземній валюті в місцеву валюту для кредиторів у певних країнах. Також застосування постанов Центробанку Росії обмежило переказ боргових купонів ОФЗ в національній валюті нерезидентам.

У Fitch переконані, що подальші санкції проти Росії лише посилять падіння економіки РФ, яка вибірково відмовлятиметься віддавати свої борги інших країнам та міжнародним установам.

За шкалою Fitch Ratings, до дефолту Росії залишилося два кроки:

1) RD – частковий дефолт. Означає, що країна не провела вчасні платежі.

2) D - дефолт.

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