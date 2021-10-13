Дефолт у США відтерміновується: республіканці та демократи домовились щодо підвищення "боргової стелі"

Дефолт у США відтерміновується: республіканці та демократи домовились щодо підвищення "боргової стелі"

Конгресмени підтримали можливість збільшити ліміт держборгу США на $480 мільярдів до 3 грудня.

Палата представників США слідом за Сенатом ухвалила законопроєкт, який дозволяє збільшити ліміт державного боргу країни до початку грудня та уникнути дефолту, що загрожував країні вже наступного тижня.

Голосування в нижній палаті Конгресу США відбулося в вівторок, 12 жовтня, передає "Укрінформ".

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Голоси законодавців розділилися, головним чином, за партійною ознакою – 219 проти 206. Таким чином, конгресмени підтримали можливість збільшити ліміт держборгу США на $480 мільярдів до 3 грудня, що, за оцінками американського Мінфіну, дозволить покрити видатки впродовж цього терміну.

Тепер законодавці матимуть трохи менше двох місяців для того, щоби напрацювати новий фінансовий законопроєкт, який враховуватиме інтереси усіх сторін.

Зазначимо, що ліміт американського держборгу становить 28,4 трлн доларів. Проте фактично реальний борг уже перетнув цю межу, підскочивши до 28,43 трлн доларів.

Нагадаємо:

Очільниця Міністерства фінансів США Джанет Єллен 28 вересня надіслала листа лідерам Конгресу. Вона застерігла, що 18 жовтня США дійде до "боргової стелі", а це може спричинити фінансову кризу . Єдиний вихід - зняття обмежень Конгресом, залучення коштів та підняття "боргової стелі".

. Єдиний вихід - зняття обмежень Конгресом, залучення коштів та підняття "боргової стелі". У банківському холдингу JPMorgan стурбовані тим, що Сполучені Штати можливо наблизилися до свого першого дефолту в історії. Генеральний директор JPMorgan Джеймі Дімон назвав подібний сценарій "потенційною катастрофою". Бізнесмен також висловив сподівання, що законодавцям вдасться врегулювати цю кризу.

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