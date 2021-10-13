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Дефолт у США відтерміновується: республіканці та демократи домовились щодо підвищення "боргової стелі"

Дефолт у США відтерміновується: республіканці та демократи домовились щодо підвищення "боргової стелі"

pixabay.com

Конгресмени підтримали можливість збільшити ліміт держборгу США на $480 мільярдів до 3 грудня.

Палата представників США слідом за Сенатом ухвалила законопроєкт, який дозволяє збільшити ліміт державного боргу країни до початку грудня та уникнути дефолту, що загрожував країні вже наступного тижня.

Голосування в нижній палаті Конгресу США відбулося в вівторок, 12 жовтня, передає "Укрінформ".

Голоси законодавців розділилися, головним чином, за партійною ознакою – 219 проти 206. Таким чином, конгресмени підтримали можливість збільшити ліміт держборгу США на $480 мільярдів до 3 грудня, що, за оцінками американського Мінфіну, дозволить покрити видатки впродовж цього терміну.

Тепер законодавці матимуть трохи менше двох місяців для того, щоби напрацювати новий фінансовий законопроєкт, який враховуватиме інтереси усіх сторін.

Зазначимо, що ліміт американського держборгу становить 28,4 трлн доларів. Проте фактично реальний борг уже перетнув цю межу, підскочивши до 28,43 трлн доларів.

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