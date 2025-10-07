ТСН у соціальних мережах

Деякі монети номіналом 1 гривня можуть коштувати тисячі гривень: який вигляд мають

Колекціонери готові викладати чималі суми за рідкісні монети української гривні. Найбільше цінуються екземпляри, що мають виробничі особливості або відрізняються від стандартних зразків.

1 гривня

1 гривня

Так, монету номіналом 1 гривня 1992 року різновиду 1.1ААг фахівці оцінюють у 12 000–37 000 гривень. Її можна впізнати за гладким гуртом без напису.

Про це пише «Монеи-ягідки».

«На монетах номіналом 1 гривня 1992 року відсутні написи на гурті — він гладкий. Це пояснюється тим, що на початковому етапі виготовлення таких інструментів ще не існувало. Пізніше на монетному дворі почали експериментувати з нанесенням написів», — пояснюють нумізмати.

Ще одна цінна монета — 1 гривня 2001 року різновиду 1АДг. За неї колекціонери готові заплатити до 5 000 гривень. Її особливість також полягає у гладкому гурті без написів.

Експерти попереджають, що через високу вартість цей різновид часто підроблюють. Зловмисники спилюють написи на гурті звичайних монет того ж року. Щоб не натрапити на фальшивку, варто перевіряти параметри: оригінал має вагу 6,8 грама та діаметр 26 міліметрів.

Нагадаємо, Рада пропонує розмістити на українських гривнях символічний напис. Зареєстровано відповідний законопроєкт. Він передбачає додавання на гривневі банкноти напису «Ми віримо в Бога».

Примітно, що вислів є аналогічним до напису «In God We Trust» на американських доларах. Він є офіційним девізом США від 1956 року.

