Деякі пенсіонери в Україні отримають додатково 870 грн: хто в списку
Сума доплати становить 37% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, встановленого на рівні 2361 гривні.
У грудні 2025 року частина українських пенсіонерок отримають додаткову доплату до пенсії в розмірі близько 870 гривень.
Про це повідомляє чинний Закон «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною».
Цей вид надбавки стосується насамперед багатодітних матерів, які народили або усиновили п’ятьох і більше дітей та виховували їх щонайменше до шестирічного віку. Крім надбавки, такі громадянки можуть також вийти на пенсію достроково — якщо дотримані умови за віком і стажем.
Для призначення виплати жінкам необхідно особисто звернутися до ПФУ та надати стандартний пакет документів: паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтва про народження дітей, підтвердження стажу та відповідну заяву.
Нагадаємо, якщо стажу не вистачає, то законодавство передбачає, що в таких випадках громадяни мають право на отримання державної соціальної допомоги, яка виплачується щомісяця.