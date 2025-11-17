Деякі пенсіонери в Україні отримають додатково 870 грн: хто в списку

Деякі пенсіонери отримають доплати

Реклама

У грудні 2025 року частина українських пенсіонерок отримають додаткову доплату до пенсії в розмірі близько 870 гривень.

Про це повідомляє чинний Закон «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною».

Цей вид надбавки стосується насамперед багатодітних матерів, які народили або усиновили п’ятьох і більше дітей та виховували їх щонайменше до шестирічного віку. Крім надбавки, такі громадянки можуть також вийти на пенсію достроково — якщо дотримані умови за віком і стажем.

Реклама

Для призначення виплати жінкам необхідно особисто звернутися до ПФУ та надати стандартний пакет документів: паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтва про народження дітей, підтвердження стажу та відповідну заяву.

Нагадаємо, якщо стажу не вистачає, то законодавство передбачає, що в таких випадках громадяни мають право на отримання державної соціальної допомоги, яка виплачується щомісяця.