ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
224
Час на прочитання
1 хв

Деякі пенсіонери в Україні отримають додатково 870 грн: хто в списку

Сума доплати становить 37% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, встановленого на рівні 2361 гривні.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Деякі пенсіонери отримають доплати

Деякі пенсіонери отримають доплати

У грудні 2025 року частина українських пенсіонерок отримають додаткову доплату до пенсії в розмірі близько 870 гривень.

Про це повідомляє чинний Закон «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною».

Цей вид надбавки стосується насамперед багатодітних матерів, які народили або усиновили п’ятьох і більше дітей та виховували їх щонайменше до шестирічного віку. Крім надбавки, такі громадянки можуть також вийти на пенсію достроково — якщо дотримані умови за віком і стажем.

Для призначення виплати жінкам необхідно особисто звернутися до ПФУ та надати стандартний пакет документів: паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтва про народження дітей, підтвердження стажу та відповідну заяву.

Нагадаємо, якщо стажу не вистачає, то законодавство передбачає, що в таких випадках громадяни мають право на отримання державної соціальної допомоги, яка виплачується щомісяця.

Дата публікації
Кількість переглядів
224
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie