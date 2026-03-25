Деякі українці можуть втратити пенсію вже 2026 року: як цього уникнути

В Україні почастішали випадки призупинення нарахувань на пенсійні рахунки громадян. Причиною стає тривала відсутність активності за банківською карткою. Згідно із чинним законодавством, якщо пенсіонер не користується своїми грошима протягом певного часу, держава автоматично блокує виплати.

Про це пише today.ua.

Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», критичним терміном для пенсіонера є 6 місяців. Якщо упродовж цього періоду з рахунку не знімали готівку та не проводили жодних безготівкових розрахунків — наприклад, оплату комунальних послуг чи мобільного зв’язку — нарахування щомісячної виплати припиняють.

Фахівці радять українцям, які звикли накопичувати кошти, хоча би вряди-годи здійснювати будь-який рух грошей на рахунку. Це дозволить банку та Пенсійному фонду бачити, що власник рахунку активний і має доступ до коштів.

Як відновити заблоковану пенсію

Якщо виплати вже припинено, процес їхнього відновлення потребуватиме особистої присутності пенсіонера.

«Для цього треба буде особисто з’явитись до одного з відділень Пенсійного фонду та написати заяву про відновлення виплати пенсії. Крім того, доведеться підтвердити відповідними документами, що ви і є той самий пенсіонер», — наголошується у роз’ясненні нормативних актів.

Щоб уникнути зайвих візитів до установ та «оббивання порогів», достатньо здійснювати хоча б один невеликий онлайн-платеж або зняти мінімальну суму готівки раз на кілька місяців.

Інші підстави для призупинення виплат

Варто пам’ятати, що відсутність транзакцій — не єдина причина для блокування пенсії. Виплати можуть призупинити у таких випадках:

виявлення недостовірної інформації, наданої під час оформлення пенсії;

непроходження обов’язкової щорічної ідентифікації;

проживання пенсіонера на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) без подання заяви до ПФУ про неотримання виплат від Росії.

Пенсіонерам, які знаходяться в зоні ризику, рекомендують завчасно перевірити статус своїх рахунків та за потреби пройти необхідні процедури підтвердження особи.

Нагадаємо, в Україні частина громадян має право на доплати до пенсій та інших соціальних виплат у зв’язку з проживанням у гірських населених пунктах.

Йдеться про пенсіонерів, отримувачів соціальної допомоги та внутрішньо переміщених осіб, які офіційно проживають, працюють або навчаються в таких населених пунктах не менше шести місяців. Розмір надбавки становить 20% і є компенсацією за складні умови життя.

Доплата нараховується на пенсії, державні допомоги, стипендії та інші соціальні виплати. Водночас її можуть припинити, якщо людина змінює місце проживання, перебуває тривалий час за кордоном або отримує виплати в іншому населеному пункті.

Також, від 1 квітня в Україні розпочинається щорічний перерахунок пенсій для пенсіонерів, які працюють.

Перерахунок проводиться автоматично і залежить насамперед від набутого страхового стажу. Його здійснюють, якщо після попереднього перерахунку людина отримала не менше 24 місяців стажу або якщо минуло два роки з моменту призначення чи останнього перерахунку пенсії.

Водночас, як зазначають фахівці, під час автоматичного перерахунку не завжди враховується оновлена заробітна плата, що може впливати на розмір виплат. У таких випадках пенсіонерам радять перевіряти розрахунки та за потреби звертатися до Пенсійного фонду із заявою.

Також зміни не стосуються окремих категорій, зокрема тих, у кого ще не минуло два роки після попереднього перерахунку, а також отримувачів спеціальних пенсій.