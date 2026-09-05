Деякі українці можуть залишитися без пенсій після 2026-го: кого це стосується

Пенсія. / © ТСН

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В Україні деякі громадяни ризикують залишитися без пенсійних виплат після 2026 року. Для окремих категорій закон передбачає обов’язкову щорічну фізичну ідентифікацію.

Кому саме потрібно пройти фізичну ідентифікацію і скільки часу залишилося, повідомляє видання Новини.LIVE.

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Категорії громадян, для яких процедура верифікації є обов’язковою, закріплені законодавчо. За документом, до 31 грудня 2026-го фізичну ідентифікацію повинні здійснити:

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пенсіонери, які тимчасово проживають за межами України;

отримувачі коштів, які мешкають на тимчасово окупованих РФ територіях України.

«Якщо пенсіонер перемістився з ТОТ, йому доцільно змінити адресу, за якою виплачується пенсія, на адресу за новим місцем проживання на підконтрольній Україні території. Це дозволить уникнути необхідності щороку проходити фізичну ідентифікацію», — пояснили в ПФУ.

Як пройти фізичну ідентифікацію

Ідентифікацію і верифікацію можна зробити кількома зручними способами:

через вебпортал ПФУ з Дія.Підписом

Потрібно увійти до особистого кабінету на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду за допомогою “Дія.Підпису”.

за допомогою відеоконференцзв’язку

Цей варіант підійде тим, хто не має електронного підпису. Заявку на проведення відеоідентифікації можна подати через вебпортал ПФУ або звернувшись до контакт-центру.

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під час особистого візиту до сервісного центру ПФУ

Пенсіонерам, які перебувають в Україні, необхідно прийти до сервісного центру з паспортом та реєстраційним номером облікової картки платника податків (РНОКПП).

через українські дипломатичні установи за кордоном

Цей спосіб передбачений для пенсіонерів, які перебувають за межами України. Потрібно отримати документ, що підтверджує факт перебування особи в живих, а потім передати його до ПФУ поштою або через вебпортал.

Нагадаємо, українці, які досягли пенсійного віку, ризикують втратити виплати за кілька місяців, якщо вчасно не звернуться до ПФУ. У разі запізнення пенсію можуть призначити не від дати виникнення права на неї, а лише від дня подання заяви.

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