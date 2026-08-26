19 400 грн на одне домогосподарство

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В Україні планують запровадити нову одноразову грошову допомогу для мешканців найбільш вразливих територій. Розмір виплати становитиме 19 400 грн на одне домогосподарство.

Про це повідомив міністр соціальної політики Денис Улютін в ефірі Новини․LIVE.

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За його словами, відповідний нормативний акт уже перебуває на фінальному етапі погодження.

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Хто претендуватиме на 19 400 грн

Нову допомогу планують призначати домогосподарствам, які проживають на територіях, розташованих у межах 50 км від лінії розмежування. Йдеться про дві зони — від 0 до 20 км та від 20 до 50 км.

Виплата буде розрахована на 11 категорій найбільш вразливих громадян. Водночас програма не обмежуватиметься лише людьми, які використовують для опалення пічне або тверде паливо.

Кошти можна буде використати для підготовки домогосподарства до зимового періоду.

«Акт уже на завершальній стадії погодження. Цього або наступного тижня ми зможемо подати його до Кабміну. Після цього люди зможуть подаватися на цю допомогу», — повідомив Денис Улютін.

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Коли можна буде подати заявку

Наразі механізм виплати ще остаточно не затверджений. Спочатку документ мають подати на розгляд Кабінету Міністрів, а вже після ухвалення рішення має стартувати прийом заявок від громадян.

За словами міністра, фінансування програми забезпечуватимуть міжнародні партнери України. Для розподілу грошей планують використовувати спеціальний гуманітарний рахунок, відкритий у Національному банку України.

Розширювати програму на інші регіони країни поки що не планують. Однак Улютін не виключив, що перелік отримувачів або територій може бути збільшений у разі появи додаткового фінансування.

«Враховуючи те, що весь держбюджет сьогодні спрямовується в першу чергу на безпеку та оборону, якщо у нас буде ресурс, ми доповнимо ще інші категорії або території по Україні», — додав міністр.

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Нагадаємо також, що у вересні 2026 року окремі категорії українських родин отримуватимуть адресну пенсійну допомогу, мінімальний розмір якої становитиме 10 020 грн.

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