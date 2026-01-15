Деяких пенсіонерів змусять повернути гроші державі: 5 випадків, коли виплати можуть урізати

Пенсійний фонд України

Багато українців вважають: якщо держава нарахувала зайве — це її помилка і подарунок. Але закон працює інакше. Будь-яка «переплата» пенсії вважається боргом, який рано чи пізно вирахують з вашої кишені.

Про які зміни життєвих обставин треба повідомляти, нагадали у Пенсійному фонді України.

В ПФУ перелічили п’ять найпоширеніших ситуацій.

1. Ви вийшли на роботу або відкрили ФОП

Це найпоширеніша причина. Пенсіонерам, які не працюють, автоматично перераховують виплати за умови зростання прожиткового мінімуму. Тим, хто працює — ні, для них існують інші механізми.

Якщо ви влаштувалися на роботу і промовчали, ПФУ продовжить платити вам як пенсіонеру, який не працює. Коли (а не «якщо») це випливе через податкові реєстри, всю різницю доведеться віддати.

2. Пенсія «за вислугу» і повернення у професію

Якщо ви пішли на пенсію за вислугою років (наприклад, як вчитель, медик чи водій), ви маєте право на виплати лише тоді, коли не працюєте за цією спеціальністю.

Повернулися в школу чи лікарню на свою посаду — виплата пенсії має припинитися.

3. Переїзд

Це стосується тих, хто живе в особливих зонах:

гірська місцевість;

зона радіоактивного забруднення.

За життя в таких місцях доплачують надбавки. Переїхали до іншого району, але не змінили прописку або не повідомили ПФУ? Отримуєте незаконну вигоду.

4. Зміни у дітей (для надбавок)

Якщо ви отримуєте надбавку на дитину до 18 років або пенсію за втратою годувальника за дитину, яка навчається, пам’ятайте:

Дитина кинула навчання або перевелася на заочне? Виплати припиняються.

Ви самі влаштувалися на роботу? Надбавка на утримання дитини знімається.

Як забиратимуть гроші

Пенсійний фонд радить повідомити про зміни самостійно і повернути різницю добровільно.

Якщо ж ви цього не зробите, фонд ухвалить рішення про утримання боргу. Це означає, що щомісяця з вашої пенсії забиратимуть до 20%, доки ви не погасите всю суму переплати. У складних випадках справу передають до суду.

Нагадаємо, від початку 2026 року в Україні автоматично переглянули розміри пенсійних виплат. Кільком категоріям українських громадян виплачуватимуть максимальний розмір пенсії, який зріс майже до 26 тисяч гривень.