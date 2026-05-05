Деяким українцям можуть виплатити 50 тисяч гривень у травні: як отримати гроші

У травні 2026 року українські жінки можуть отримати фінансову підтримку на власну справу. В Україні стартував конкурс мінігрантів, який дозволить підприємицям залучити кошти у розмірі 50 000 гривень.



Ініціатором нових виплат виступив благодійний фонд «Жіночі можливості в Україні». Конкурс орієнтований виключно на підтримку жінок-підприємиць, які працюють у сфері громадського харчування: володіють кафе, кав’ярнями, пекарнями або закладами фастфуду. Загальний бюджет програми сягає 455 тисяч гривень.

Географія дії програми охоплює такі області:

Дніпропетровська;

Запорізька;

Харківська;

Миколаївська;

Херсонська;

Сумська;

Чернігівська.

«Програма передбачає надання гранту до 50 тисяч гривень на створення або розвиток літнього майданчика закладу харчування. Головна мета — підтримка економічної стійкості бізнесу під час теплого сезону та забезпечення розвитку локальних закладів громадських просторів», — зазначають організатори.

Які умови для отримання

Щоб успішно долучитися до програми та претендувати на грант, учасниці повинні відповідати чітким критеріям.

«Запрошуємо до участі громадянок України за умови проживання та провадження бізнес-діяльності в Україні. Жінка повинна мати чинний бізнес, що працює від трьох місяців, або релокований після 24 лютого 2022 року. Обов’язковою умовою є реєстрація як фізичної особи-підприємця», — наголошують організатори.

Крім того, програма фокусується на підтримці вразливих категорій населення. Виплати зможуть отримати переселенки, родини військовослужбовців, жінки з інвалідністю тощо, які потребують облаштування чи розвитку літнього майданчика.

Цільове призначення коштів суворо регламентоване правилами гранту. Кошти можна буде направити на купівлю:

вуличних меблів (столів, стільців, лавок); парасольок та тентів; вуличного освітлення; спеціального обладнання для роботи на вулиці; елементів для сімейного відпочинку.

Водночас у фонді попереджають: «Грантові кошти не будуть фінансувати оренду приміщень, ремонтні роботи, виплати заробітних плат, транспортні послуги та закупівлю сировини».

Для участі у конкурсі жінкам необхідно заповнити спеціальну онлайн-заявку. До анкети потрібно обов’язково додати мотиваційний лист, реєстраційні документи фізособи-підприємця та надати короткий бізнес-план з детальним описом проєкту майданчика.

Заявки на отримання гранту прийматимуться до 18 травня 2026 року. Офіційні результати конкурсу організатори оголосять вже на початку червня.

Нагадаємо, в законопроєкті 15094 Верховної Ради йдеться про те, що частину соціальних виплат, які українці отримують зараз, можуть замінити на «базову соціальну допомогу». Зокрема, пропонують замінити виплати для малозабезпечених сімей і людей, які не мають права на пенсію, на базову соціальну допомогу.

