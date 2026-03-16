Деяким українцям перерахують субсидії: кого очікують зміни вже у березні

Перерахунок субсидій здійснюється щороку у березні та у серпні

У березні відбудеться автоматичний перерахунок житлових субсидій для домогосподарств, доходи яких зазнали істотних змін.

Про це повідомили у Пенсійному фонді України.

Такий перерахунок здійснюється у тих випадках, коли середньомісячний сукупний дохід сім’ї змінився (зріс або зменшився) більш ніж на 50%. Його проводять двічі на рік — у березні та серпні.

Під час проведення перерахунку у березні 2026 року буде враховано середньомісячний сукупний дохід за третій і четвертий квартали 2025 року. Його порівнюють із доходами за перший і другий квартали 2025 року, адже саме ці доходи враховувалися при призначенні субсидії на опалювальний сезон.

У випадку виявлення, що сукупний дохід змінився більш ніж на 50% (як у бік збільшення, так і зменшення), розмір житлової субсидії буде переглянуто.

Оформити субсидію можна через Пенсійний фонд, ЦНАП або онлайн — через «Дію». Її нараховують, зважаючи на дохід сім’ї та середній розмір платежів за житлово-комунальні послуги.

Раніше повідомлялося, що правила надання житлових субсидій в Україні стануть суворішими, і частина громадян може втратити державну допомогу під час оплати комунальних послуг.