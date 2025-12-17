Деяким українцям уріжуть пенсії від 1 січня 2026 року: кому зменшать виплати

Пенсія / © iStock

Від 1 січня 2026 року уряд запроваджує обмеження для окремих категорій пенсіонерів, чиї виплати перевищують встановлену законом суму.

Як уточнили в Пенсійному фонді, скорочення стосуватимуться лише тієї частини пенсії, що перевищує 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб (2026 року ця сума становитиме 25 950 гривень).

Таким чином, діятимуть наступні правила:

10–11 прожиткових мінімумів — 50% від надлишку

11–13 прожиткових мінімумів — 40%

13–17 прожиткових мінімумів — 30%

17–21 прожитковий мінімум — 20%

понад 21 прожитковий мінімум — 10%

Водночас основна сума пенсії залишатиметься без змін, а зменшення стосуватиметься лише тієї частини, що перевищує встановлений поріг.

