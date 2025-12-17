- Дата публікації
Деяким українцям уріжуть пенсії від 1 січня 2026 року: кому зменшать виплати
2026 року деякі українські пенсіонери можуть зіткнутися з обмеженням розміру щомісячних виплат. Це стосуватиметься лише тих, чия пенсія перевищує встановлений законом максимальний ліміт.
Від 1 січня 2026 року уряд запроваджує обмеження для окремих категорій пенсіонерів, чиї виплати перевищують встановлену законом суму.
Як уточнили в Пенсійному фонді, скорочення стосуватимуться лише тієї частини пенсії, що перевищує 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб (2026 року ця сума становитиме 25 950 гривень).
Таким чином, діятимуть наступні правила:
10–11 прожиткових мінімумів — 50% від надлишку
11–13 прожиткових мінімумів — 40%
13–17 прожиткових мінімумів — 30%
17–21 прожитковий мінімум — 20%
понад 21 прожитковий мінімум — 10%
Водночас основна сума пенсії залишатиметься без змін, а зменшення стосуватиметься лише тієї частини, що перевищує встановлений поріг.
