Деяким українцям уріжуть пенсії від 1 січня 2026 року: кому зменшать виплати

2026 року деякі українські пенсіонери можуть зіткнутися з обмеженням розміру щомісячних виплат. Це стосуватиметься лише тих, чия пенсія перевищує встановлений законом максимальний ліміт.

Пенсія

Пенсія / © iStock

Від 1 січня 2026 року уряд запроваджує обмеження для окремих категорій пенсіонерів, чиї виплати перевищують встановлену законом суму.

Як уточнили в Пенсійному фонді, скорочення стосуватимуться лише тієї частини пенсії, що перевищує 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб (2026 року ця сума становитиме 25 950 гривень).

Таким чином, діятимуть наступні правила:

  • 10–11 прожиткових мінімумів — 50% від надлишку

  • 11–13 прожиткових мінімумів — 40%

  • 13–17 прожиткових мінімумів — 30%

  • 17–21 прожитковий мінімум — 20%

  • понад 21 прожитковий мінімум — 10%

Водночас основна сума пенсії залишатиметься без змін, а зменшення стосуватиметься лише тієї частини, що перевищує встановлений поріг.

Раніше повідомлялося, що українці можуть втратити до 50% пенсії після індексації. Більше про це читайте у новині.

