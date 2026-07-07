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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Гроші
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Деяким вчителям підвищать зарплату на 20%: хто має право на надбавку 2026 року

Залежно від категорії звання доплата вчителям становить від 10% до 20%, однак право на неї мають не всі педагоги.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
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Гроші

Гроші / © ТСН

Деякі педагогічні працівники в Україні можуть отримувати надбавку до посадового окладу за спортивне звання. Залежно від категорії звання доплата становить від 10% до 20%, однак право на неї мають лише ті працівники, чия професійна діяльність відповідає профілю спортивного звання.

Про це йдеться в наказі Міністерства освіти і науки України №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників закладів, установ освіти та наукових установ».

Згідно з документом, педагогам встановлюються такі надбавки:

  • 10% посадового окладу — за спортивне звання майстер спорту;

  • 15% — за звання майстер спорту міжнародного класу;

  • 20% — за звання заслужений тренер або заслужений майстер спорту.

Водночас у наказі зазначено, що доплата нараховується лише за умови, якщо діяльність працівника відповідає профілю його спортивного звання. Якщо людина має кілька спортивних звань, надбавку встановлюють лише за одним — найвищим.

Якою може бути зарплата

За інформацією, наведеною у матеріалі, мінімальний посадовий оклад педагогів 10–14 тарифних розрядів у липні 2026 року з урахуванням підвищення на 40%, надбавки за престижність праці, доплати за роботу в несприятливих умовах і надбавки за спортивне звання становить:

  1. 10 тарифний розряд — від 12 767 до 13 651 грн;

  2. 11 тарифний розряд — від 13 606 до 14 563 грн;

  3. 12 тарифний розряд — від 14 443 до 15 473 грн;

  4. 13 тарифний розряд — від 15 281 до 16 384 грн;

  5. 14 тарифний розряд — від 16 119 до 17 294 грн.

Зазначені суми наведені з урахуванням нарахованої заробітної плати. Фактична виплата буде меншою, адже із зарплати утримуються 18% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору. Таким чином, сума, яку педагог отримає «на руки», буде приблизно на 23% меншою від нарахованої.

Зарплата в Україні — останні новини

Нагадаємо, в Україні підвищать заробітні плати працівникам сфери освіти та соціального захисту. Кабмін розподілив 6,6 млрд грн між 24 обласними бюджетами для фінансування зарплат освітянам. Більшу підтримку отримають регіони з меншими бюджетними надходженнями. Для територій з ризиками бойових дій держава компенсує до 80% витрат.

Також, навесні 2026 року офіційна середня зарплата в Україні сягнула 30 тисяч гривень. Однак, за словами експерта Руслана Чорного, реальна середня зарплата без урахування виплат військовим становить менше 20 тисяч гривень. У громадах цей показник ще нижчий — від 6 до 12 тисяч гривень.

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Дата публікації
Кількість переглядів
166
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