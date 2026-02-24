Декому з пенсіонерів доведеться віддати частину пенсії назад: кому загрожують відрахування

Пенсія

В Україні частині пенсіонерів доведеться повернути пенсії, якщо було виявлено помилки або неправдиві дані у нарахуваннях виплат. Кошти доведеться повернути, якщо буде встановлено факт надмірного нарахування.

Кому доведеться повернути частину пенсії, повідомили у матеріалі «24 Каналу».

Йдеться передусім про ситуацію, коли пенсію призначили на підставі неправдивих відомостей, поданих самим одержувачем, або через некоректні дані від роботодавця.

Зауважимо, що законодавство передбачає обов’язкове повернення надміру виплачених сум. Якщо цього не відбувається добровільно, кошти можуть бути стягнуті рішенням Пенсійного фонду або в судовому порядку.

У Пенсійному фонді наголошують: про зміни, які можуть вплинути на виплати пенсій, необхідно своєчасно повідомляти. Йдеться про:

зміну місця проживання;

працевлаштування або звільнення;

початок чи припинення підприємницької діяльності.

Це важливо, адже окремі надбавки передбачені лише для пенсіонерів, що не працюють. Після офіційного виходу на роботу право на такі доплати припиняється.

Окремі правила діють для пенсій за вислугу років. Саме тому, якщо людина повертається до роботи за спеціальністю, що дає право на таку пенсію, виплати мають бути зупинені, пише ПФУ.

Окрім того, зміна місця проживання може впливати на розмір пенсії. Наприклад, у разі виїзду з гірських населених пунктів скасовуються відповідні підвищення.

Підставами для перегляду або зменшення пенсії також можуть бути зміна соціального статусу або сімейних обставин:

втрата статусу ветерана війни певної категорії;

офіційного працевлаштування осіб, які отримують доплати на дітей до 18 років;

припинення навчання дитини, яка отримує пенсію у зв’язку з втратою годувальника.

Окрім цього, переплати іноді виникають через технічні помилки або неточні відомості про заробітну плату чи страховий стаж, які передає роботодавець.

Нагадаємо, в Україні у березні відбудеться індексація пенсій. Сума підвищення для пенсіонерів варіюється від 100 до 2 595 грн — залежно від стажу та поточного розміру соцвиплат.

Запланована індексація пенсій на рівні 12,1%. ця цифра значно вища, ніж у попередні роки. До слова, торік показник був 11,5%, а 2024-го — менше 8%.