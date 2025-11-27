Декому з українців можуть припинити виплачувати пенсію: названо підстави

Пенсія. / © УНІАН

В Україні у деяких випадках пенсіонери можуть втратити виплати. Існує кілька підстав, через які виплату пенсії може бути припинено.

Про це повідомили в Головному управлінні Пенсійного фонду в Чернівецькій області.

Зазначається, що виплату пенсій можуть припинити за рішенням територіальних органів Пенсійного фонду або за рішенням суду. Закон визначає низку підстав для цього. Серед них:

встановлення факту, що пенсія була призначена на основі документів із неправдивими або неточними відомостями;

проживання пенсіонера за межами України протягом певного часу, якщо інше не визначено міжнародними угодами, ратифікованими Верховною Радою;

подання пенсіонером заяви про припинення отримання пенсії у зв’язку з тимчасовим проживанням за кордоном;

смерть пенсіонера, його оголошення померлим або визнання безвісти зниклим у встановленому законодавством порядку;

присвоєння особі статусу зниклої безвісти за особливих обставин відповідно до Закону України "Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин";

невиплата пенсії протягом шести місяців поспіль з будь-яких причин;

відсутність проходження обов’язкової фізичної ідентифікації у випадках, передбачених законодавством.

Відновлення пенсійних виплат здійснюється територіальним органом ПФ протягом десяти днів після встановлення усіх необхідних підстав і усунення причин, що спричинили припинення призначення.

Втім, якщо під час перевірки виявлено недостовірні дані у документах, на підставі яких було визначено або здійснювалося нарахування пенсії, ПФ ухвалює рішення про перегляд розміру та законних підстав для її виплати. Такий перегляд проводиться відповідно до вимог Закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" без врахування недійсних або неправдивих відомостей.

Нагадаємо, голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової і митної політики Данило Гетманцев повідомив, що половина пенсії може зникнути. Тому, наголошує він, пенсійну систему необхідно реформувати, оскільки вона не співставна з реальними потребами людей.