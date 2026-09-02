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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
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Декому з українців у вересні-2026 можуть скоротити пенсію: кого це стосується

Декому з громадян України, які отримують пенсію, можуть виплатити лише чверть виплат.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Пенсія.

Пенсія. / © УНІАН

Деяким українцям у вересні виплатять не всю суму пенсії. Зокрема, йдеться про пенсіонерів, які перебувають на повному державному утриманні — як от проживають у пансіонатах або будинках-інтернатах для людей похилого віку.

Кому можуть виплачувати лише частину пенсії та за яких умов, повідомляє видання Новини.LIVE.

У Пенсійному фонді наголошують: якщо пенсіонер перебуває в установі або закладі на повному державному утриманні, йому виплачують 25% призначеної пенсії. Виплати починаються від першого числа місяця, що настає після того, у якому людину взяли на державне утримання.

Водночас якщо пенсія перевищує вартість утримання в закладі, то пенсіонеру виплачують різницю між призначеною сумою та витратами на його перебування. Зазначається, що сума, яка залишається людині, не може бути меншою за 25% від розміру її щомісячної пенсії.

Водночас розмір виплати залежить від конкретних обставин, а для окремих категорій передбачені винятки. Пенсіонери, які отримують виплати і мають за особливі заслуги перед Україною, отримають кошти у повному призначеному розмірі.

Пенсії на державному утриманні

У ПФУ наголошують, що існують ситуації, коли пенсіонер має непрацездатних членів сім’ї, які перебувають на його утриманні, але водночас сам пенсіонер перебуває на повному державному утриманні. У такому випадку пенсійні виплати розподіляються за окремими правилами:

  • 25% — пенсіонеру;

  • не більше 50% — непрацездатним членам сім’ї.

«Якщо людина певний час не проживала у закладі, а була в лікарні чи відпустці, то з дати її вибуття до дати повернення включно виплачуватимуть пенсію у призначеному розмірі», — наголосили у Пенсійному фонді.

Водночас дітям-сиротам умови нарахування коштів інші. Вони отримують пенсію у зв’язку зі втратою годувальника в повному розмірі без жодних скорочень за умови перебування на держутриманні.

Діти, які не належать до цієї категорії, отримують 50% призначеної пенсії — всі суми надходять на поточні банківські рахунки.

Пенсія в Україні — останні новини

У вересні 2026-го дехто з пенсіонерів отримає підвищені пенсії. Зокрема, автоматично надбавки нарахують за віком та стажем. Зокрема, українцям від 70 до 74 років додадуть 300 грн.

Деякі українці можуть отримувати на 20% більші пенсійні виплати - це мешканці населених пунктів, які мають статус гірських. Зауважимо, що місто чи село має бути офіційно внесений до відповідного переліку територій, яким надано такий статус.

Для людей з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи виплати можуть перевищувати 20 тисяч гривень. Втім, мінімальний розмір пенсії залежить від встановленої групи інвалідності та розраховується як частка середньої заробітної плати в країні.

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