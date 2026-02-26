Демонтаж нелегальних АЗС і зростання продажів у «білих» мережах: що відбувається на паливному ринку України

Реклама

За оцінками галузевих експертів, частка нелегального сегменту раніше могла становити від 12% до 20% роздрібного ринку пального. Представники легального бізнесу вже фіксують зміни у конкурентному середовищі.

Про це йдеться в спецпроєкті інформаційного агентства Hronikers "Індекс прозорості ринків"

UPG: «Ринок стає більш структурованим»

Виконавчий директор мережі АЗК UPG Володимир Мороз зазначає:

«Ринок стає більш структурованим. Зменшення кількості сумнівних заправок проявляється у чесній конкуренції на ринку».

За його словами, демонтаж нелегальних об’єктів відновлює рівні правила гри:

«Коли з ринку зникають гравці, які не платять податки, не інвестують у безпеку та якість, це відновлює правила гри. Для нас, як для прозорого бізнесу і великого платника податків, це важливо».

У компанії наголошують, що ключове значення має саме комплексний підхід:

«Штрафи — це частина інструментів. Але якщо інфраструктура залишається, схема продовжує працювати. Ймовірно, найефективнішим підходом є комплексний, що передбачає як ліквідацію незаконної інфраструктури, так і фінансову відповідальність».

UPG також відзначає вплив детінізації на ціни:

«Коли частка “сірих” схем зменшується, ціноутворення стає більш прозорим і ринковим».

WOG: виграють водії та бюджет

У пресслужбі WOG наголошують, що системна ліквідація нелегальних АЗС позитивно вплине на ринок:

«Системна ліквідація нелегальних АЗС позитивно вплине на ринок загалом, оскільки за оцінками галузевих експертів, частка таких об’єктів може становити від 12% до 20% роздрібного ринку».

У компанії підкреслюють два ключові ефекти:

перерозподіл обсягів продажів на користь прозорих операторів і зростання податкових надходжень;

захист споживачів від неякісного та контрафактного пального.

«Більшість нелегальних заправок реалізують пальне сумнівної якості… Це може призводити до технічних несправностей автомобілів та додаткових витрат на ремонт».

WOG заявляє про підтримку системних дій правоохоронців щодо «вибілення» ринку.

SOCAR: приріст продажів по всій лінійці

У SOCAR Ukraine зазначають, що у 2026 році детінізація стала відчутною для ринку.

Радник Генерального директора SOCAR Ukraine Михайло Третяков наголошує:

«Ми спостерігаємо позитивну динаміку. У 2026 році детінізація ринку стала більш відчутною. Це проявляється насамперед у вирівнюванні умов конкуренції».

За його словами, демонтаж нелегальних точок змінив структуру конкуренції:

«Кожна демонтована нелегальна точка — це крок до здорового ринку».

У компанії підкреслюють ефективність саме вилучення активів:

«Штрафи часто сприймаються порушниками як “витрати на ведення бізнесу”… Тільки невідворотність втрати активів може зупинити тіньовий обіг».

SOCAR також фіксує прямий зв’язок між активізацією перевірок і зростанням продажів:

«Активізація перевірок завжди корелює з ростом проливів на легальних АЗК… Приріст продажів спостерігається за всією лінійкою продуктів».

KLO: перетік клієнтів до білих мереж — стабільний тренд 2026 року

Співвласник бренду KLO Вячеслав Стешенко підтверджує:

«Ми фіксуємо системне скорочення тіньового сектору… Зараз ми спостерігаємо зростання кількості транзакцій через касові апарати на наших АЗС».

За його словами, демонтаж нелегальних об’єктів суттєво вплинув на ринок:

«Коли з ринку зникає суб’єкт, який не несе витрат на ліцензування, екологічні стандарти та офіційні зарплати, конкуренція переходить у площину якості пального та сервісів».

Компанія також підтверджує кореляцію між закриттям нелегальних точок і зростанням реалізації:

«Це стабільний тренд 2026 року, який свідчить про реальний перетік клієнтів до білих мереж».

Нафтогазова Асоціація: 2026 може стати роком ліквідації тіньового ринку

Президент Нафтогазової Асоціації України Ярослав Старовойтенко позитивно оцінює дії БЕБ:

«Ми вітаємо позицію та практичні дії Бюро економічної безпеки України у протидії тіньовому ринку пального. За керівництва Олександра Цивінського робота перейшла у більш системну фазу».

В асоціації наголошують, що ліквідація нелегальних АЗС — лише частина процесу:

«Йдеться не тільки про незаконні АЗС, а й про податкові маніпуляції та нелегальне виробництво пального».

При цьому ключовим механізмом називають саме вилучення майна:

«Штрафи не лякають та не зупиняють порушників, тоді як ліквідація інфраструктури незаконного обігу — бензовозів, складів, обладнання — завдає реального удару по тіньовому бізнесу».

Очільник БЕБ Олександр Цивінський раніше заявляв, що 2026 рік може стати останнім роком існування нелегального ринку у паливному секторі. В асоціації цю ціль підтримують.