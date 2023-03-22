Депозит «Максимальний дохід» від COMINBANK отримав подвійне експертне визнання

Навесні 2023 року депозитний продукт «Максимальний дохід» від COMINBANK опинився одразу у двох галузевих рейтингах найвигідніших депозитів, посівши:

4 місце у ТОП-19 кращих депозитних програм від Bankchart (в євро терміном на 3 місяці);

7 місце у ТОП-10 вигідних депозитів України від banki.ua.

Щоб дійти такого висновку, аналітики сайту Bankchart дослідили депозитні пропозиції понад 15 провідних українських банків. А експерти banki.ua порівняли найвигідніші процентні ставки по депозитам в гривні строком на 1 рік від усіх банків країни (аналіз проводився на основі статистичних даних від НБУ).

Тетяна Путінцева, Голова Правління COMINBANK:

«Цьогоріч банк святкуватиме 30-річний ювілей: такий великий досвід дозволяє нашій команді глибоко відчувати ринок, бути гнучкими і навіть під час війни пропонувати українцям кращі фінансові рішення.

Наші вклади дозволяють отримувати дохід до 18,75% річних у гривні. Це одна з передумов, завдяки якій у 2022 році ми змогли не лише зберегти вкладників, а й залучити нових. Близько 70% наших клієнтів розміщують депозити у національній валюті. У 2022 ми щомісяця ми залучали 60−80 млн грн депозитів фізичних осіб, і більше половина з них — це були нові вкладники».

Навіть під час війни українці мають можливість скористатися цікавими депозитними продуктами. За свідченням банкірів значна кількість клієнтів також оформлює новий депозит «Вигідний курс», що дає можливість придбати долар за курсом 37,3 грн. при розміщенні вкладу строком від 3 місяців.

Фінансисти наголошують, що на час воєнного стану влада та НБУ ввели гарантовану виплату по депозитах фізичним особам. Тому хвилюватися, що кошти втратяться не варто.

ДОВІДКА

Акціонерне товариство «КОМІНБАНК» (COMINBANK) — універсальний банк, зареєстрований НБУ 3 грудня 1993 року, свідоцтво про реєстрацію №219. COMINBANK є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Власником 100% акцій банку є Стефан Пол Пінтер - засновник та виконавчий директор приватної інвестиційно-банківської та керуючої компанії GML Capital LLP (Лондон, Велика Британія).