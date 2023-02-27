Депутати пропонують модель контролю за відстеженням руху сигарет, яка нагадує російську - ЗМІ

Верховна Рада може прийняти у другому читанні та в цілому проекти законів, якими буде запроваджена система електронного відстеження руху тютюнових виробів Track & Trace, яка, на думку експертів, не відповідає законодавству ЄС і фактично копіює російську модель.

За даними РБК-Україна, наслідками впровадження такої системи може стати зупинка виробництва сигарет.

Тютюнові компанії України, зокрема, міжнародні, вже не перший рік наголошують на необхідності прийняття системи електронного відстеження руху тютюнових виробів – так звану електронну акцизну марку (Е-акциз), яка має відповідати Директиві 2014/40/ЄС.

Суть системи полягає у тому, що кожна пачка сигарет повинна мати унікальний ідентифікатор та елемент захисту, завдяки яким можна відстежувати переміщення сигарет. Її ще називають Track & Trace.

Одним з них є проект закону №8237, зареєстрований у листопаді 2022 року народним депутатом Андрієм Холодовим, яким запропоновано декілька норм, націлених, з одного боку, на створення системи відстеження руху тютюнових виробів, а з іншого – на дозвіл обходу цієї ж системи.

Зокрема, у його проекті йдеться про те, не треба наносити спеціальний код (електронну акцизну марку, Е-Акциз) для відстеження на сигарети, які продаються у магазина безмитної торгівлі Duty Free, тоді как Директива ЄС каже про те, що коди мають бути на всіх сигаретах.

Крім того, спеціальний код за нормами Директиви має розташовуватись на пачці таким чином, аби він залишався цілим після її відкриття. Однак Холодов пропонує, аби код був на кришці, що означає лише одне - після відкриття пачки код буде розірвано, тому сканувати його буде неможливо.

Крім того, свій проект закону №8287 про систему Track & Trace підготувало і Мінцифри. Однак і він також не відповідає Директиві.

«Запропонована у законопроектах електрона система є технологічно непридатною для коректної роботи в умовах промислового виробництва тютюнових виробів, а її запровадження може призвести до вкрай негативних наслідків у діапазоні від кратного підвищення собівартості продукції - внаслідок штучного уповільнення швидкості та ускладнення виробництва - до зупинки підприємств через технологічні чинники або втрату рентабельності», - заявили в асоціації «Укртютюн».

«Укртютюн» вважає, що ці проекти законів фактично копіюють російську систему та пропонує відхилити ці документи і внести на розгляд парламенту проект закону №3044а-2, який був підготовлений 2020 року у повній відповідності до норм ЄС.