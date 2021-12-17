Депутати провалили голосування про відтермінування касових апаратів для ФОПів

Рішення підтримали лише 102 народні обранці.

У Верховній Раді піжд час голосування провалили відтермінування обов'язкового введення касових апаратів для ФОПів до 2023 року.

Голосування відбулося у п'ятницю, 17 грудня, під час позачергового засідання.

"За" проголосували лише 102 народні депутати. Натоімсть для ухвалення рішень потрібні голоси щонайменші 226 політиків. Слід зауважити, що 17 грудня відбувалося останнє пленарне засідання парламенту в 2021 році.

До слова, йдеться про законопроєкт №6376 - про відтермінування введення касових апаратів для ФОПів ще на один рік. Втім, нардепи провалили голосування. Це означає, що терміни розширеного застосування касових апаратів ФОПами не перенесуть. Саме тому 1 січня 2022 року приватним підприємцям доведеться ними користуватися.

Нагадаємо, від 1 січня 2022 року в Україні набудуть чинності нові правила для фізичних осіб-підприємців, які працюють у сфері малого бізнесу. Вони будуть зобов'язані користуватися касовими апаратами. Тож для того, аби обрати та зареєструвати реєстратор розрахункових операцій (РРО) або програмний реєстратор розрахункових операцій (ПРРО) залишається всього кілька тижнів. Це торкнеться сотні тисяч підприємців, які до цього ніколи не використовували касові апарати у своїй діяльності.

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