Чи загрожує Україні дефіцит бюджету та «друк» гривні

Ситуація навколо невиконання Україною вимог Міжнародного валютного фонду (МВФ) загострюється. На цьому тлі у Верховній Раді виник скандал.

Дискусії навколо необхідності запровадження нових податків для ФОПів і посилок уже перетворився на конфлікт: буцімто затягування з ухваленням цих рішень ставить під загрозу отримання критично важливих мільярдних траншів, без яких країні загрожує дефіцит бюджету та вимушений запуск «друкарського станка».

МВФ вимагає від України термінових змін до кінця березня

Міжнародний валютний фонд серйозно занепокоєний через те, що Україна може втратити доступ до програми на 8,1 мільярда доларів, пише Bloomberg. Причина полягає в саботажі податкових законопроєктів у Верховній Раді, а саме: депутати відмовляються запроваджувати ПДВ для «спрощенців» та знижувати поріг оподаткування посилок, оскільки ці заходи вкрай непопулярні.

Ситуація спровокувала відкритий конфлікт між парламентом та Офісом президента. Володимир Зеленський виступив з різкою критикою, заявивши, що якщо депутати не хочуть працювати в Раді, вони мають іти на фронт.

«Якщо ви не служите державі в парламенті, то служіть державі на передовій», — заявив президент.

Ситуація ускладнюється тим, що допомога від ЄС на 90 мільярдів євро заблокована Угорщиною і Словаччиною. Голова НБУ Андрій Пишний попередив, якщо західне фінансування не надійде найближчим часом, державі доведеться знову «друкувати» гривню для покриття дефіциту.

Для того, щоб знайти вихід із глухого кута, 18 березня місія МВФ розпочне переговори безпосередньо з українськими законодавцями.

Що саме необхідно запровадити Україні до кінця березня

У звіті Міжнародного валютного фонду йшлося про те, що до кінця березня Україна зобов’язана впровадити низку податкових нововведень. Зміни є однією з умов свіжої програми фінансування від МВФ.

Отже, Верховна Рада має ухвалити пакет заходів податкової політики на 2026 та 2027 роки, який включатиме:

оподаткування доходів від цифрових платформ (так званий податок на OLX);

оподаткування міжнародних посилок;

від 1 січня 2027 року скасовується звільнення від ПДВ для ФОПів, чий обіг перевищує загальний поріг реєстрації платника ПДВ. Органи влади розглядають можливість поступового підвищення порогу, але зобов’язалися утримувати його нижче за чотири мільйони гривень.

Водночас влада в Україні має прибрати з законодавства «крайній термін дії» чинного військового збору у 5%, продовживши його дію і після закінчення воєнного стану.

Серед іншого, Україна має усунути можливості для ухилення від сплати податків за допомогою системи спрощеного оподаткування, зокрема:

уточнити визначення трудових відносин;

зменшити випадки прихованого працевлаштування;

виключити види діяльності з високим ризиком ухилення від сплати податків зі спрощеної системи;

обмежити можливість змінювати систему оподаткування на загальну для оптимізації податків;

обмежити практику штучного дроблення компаній, щоб залишатися у межах кваліфікаційних порогів спрощеної системи.

Для обмеження можливостей ухилення від податку на прибуток корпорацій влада має подати відповідні законодавчі ініціативи на кінець червня 2026 року.

Також 2026-го потрібно розробити законодавство для зменшення податкових втрат від ухилення за участі спільних інвестиційних установ.

Чи запровадять податки для ФОПів у березні

Однією з «найболісніших» вимог МВФ для українців виявилися нові правила для фізичних осіб-підприємців (ФОП). Мінфін запропонував від 2027 року зобов’язати ФОПів 1–3 груп реєструватися платниками ПДВ, якщо їхній річний оборот перевищує один мільйон гривень. Бізнес одразу виступив проти — підприємці кажуть, що це ускладнить бухгалтерію, призведе до касових розривів та підніме ціни для покупців.

Аналітики вже звернулися до влади з вимогою підняти цей ліміт хоча б до шести мільйонів гривень.

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що зміни мають бути впроваджені, але в березні відповідне рішення навряд чи буде ухвалене Верховною Радою, пише Forbes. За його словами, найоптимістичніший термін голосування — кінець квітня.

Водночас він зауважив, навіть якщо уряд подасть законопроєкт просто зараз, Рада не встигне ухвалити його швидко через бюрократію. Гетманцев пояснив, що в березні передбачено лише два пленарні тижні, а закон вимагає дати ще 14 днів на альтернативні пропозиції. За словами нардепа, пройти всі процедури оперативно просто нереально.

Що кажуть в уряді

Прем’єрка Юлія Свириденко у відповідь на петицію, яка зібрала в лютому необхідну кількість голосів для розгляду, заявила, що скасовувати реєстрацію ФОПів платниками ПДВ не збираються, але умови можуть переглянути. За її словами, Мінфін ще не подавав остаточний проєкт до Кабміну, а дискусії щодо ліміту доходу тривають, повідомляє «РБК-Україна».

Свириденко запевнила, що зміни не зачеплять більшість підприємців. Уряд орієнтується на європейську норму у 85 тисяч євро, хоча кожна країна встановлює свій поріг індивідуально.

«У роботі з МВФ ми домовилися про підвищення порогу впровадження ПДВ для ФОПів до 4 млн грн (еквівалентно близько 85 тис євро) — це максимальний чинний у Європі рівень ПДВ на товари. Таким чином, ці зміни не стосуватимуться 2/3 усіх ФОПів. Питання, коли саме норма набере чинності, є предметом нашої подальшої роботи», — зазначила вона під час спілкування з журналістами 14 лютого.

Як наголосила прем’єр-міністерка, впровадження ПДВ для «спрощенців» є частиною Національної стратегії доходів до 2030 року та зобов’язанням України перед ЄС. Водночас вона зазначила, що для бізнесу можуть розробити спрощені процедури нарахування податку, щоб не створювати зайвого навантаження.

Тим часом Верховна Рада відхилила законопроєкт, який передбачав низку податкових змін, зокрема можливе запровадження ПДВ для ФОПів, оподаткування посилок і податки для цифрових платформ.

Що відомо про «податок на OLX», який викликав неабиякий суспільний резонанс

Комітет Верховної Ради 15 жовтня 2025 року підтримав законопроєкт №14025, який запроваджує автоматичний обмін даними про доходи користувачів онлайн-платформ. Згідно з документом, податкова отримуватиме інформацію про тих, хто продає товари чи послуги через сервіси на кшталт OLX.

Головним нововведенням стала зміна неоподатковуваного ліміту — тепер податкова пільга становитиме 2 000 євро замість раніше запропонованих 36 тисяч гривень. Нові правила набудуть чинності лише після того, як Державна податкова служба офіційно приєднається до Багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи.

© pixabay.com

Тим часом провідні міжнародні та українські цифрові платформи, як-от Uklon, Bolt, Uber та Glovo, спільно підтримали урядові законопроєкти, які передбачають впровадження автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані користувачами через цифрові платформи.

У спільній позиції компаній заявили, що таке рішення є важливим кроком до гармонізації податкового регулювання України з європейськими підходами, зокрема з директивою ЄС DAC7 та практиками ОЕСР.

«Це сприятиме підвищенню прозорості економіки, створенню рівних умов конкуренції та посиленню довіри між державою, бізнесом і громадянами», — йдеться у заяві компаній.

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пояснив, що новий законопроєкт не поширюється на підприємців, які здійснюють білу та прозору офіційну діяльність і сплачують податки.

«Це поширюється на фізичних осіб, які не є підприємцями, які вже років, як з 20 повинні сплачувати податки. Сьогодні за Податковим кодексом надавачі послуг, або продавці-фізособи, вже повинні сплачувати податки за загальною ставкою 18% ПДФО плюс 5% військовий збір. А ось законопроєкт передбачає лише механізм утримання податків через ті платформи, які надають відповідні послуги. Крім того, він передбачає податкову пільгу — не 18% ПДФО, а 5%. І ця пільга застосовується до всіх доходів, які отримуються через платформу», — розповів він.

Однак 10 березня 2026 року Верховна Рада України не підтримала в першому читанні законопроєкт, який передбачав запровадження механізму оподаткування доходів, отриманих громадянами через цифрові платформи. Під час голосування ініціатива набрала лише 168 голосів народних депутатів за необхідного мінімуму у 226.

Що відомо про податок на посилки з-за кордону

У січні голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев подав законопроєкти, які радикально змінюють правила оподаткування міжнародних посилок. Головне нововведення: будь-які товари, куплені на маркетплейсах (на кшталт AliExpress чи Amazon), оподатковуватимуться ПДВ незалежно від їхньої вартості.

Безкоштовно та без податків можна буде отримати лише подарунок від іншої фізособи вартістю до 45 євро. Якщо ж придбання буде дорожче за 150 євро, доведеться додатково сплатити мито.

Нардеп стверджує, що законопроєкти пропонують спростити адміністрування ПДВ і прискорити оформлення посилок на митниці.

Для цього пропонується:

за аналогією з наявним у країнах ЄС механізмом IOSS запровадити можливість сплати ПДВ безпосередньо постачальником товарів або маркетплейсом чи іншою подібною платформою, за сприяння якої відбувалося постачання такого товару.

«Сплата ПДВ постачальником товару або маркетплейсом виключить необхідність додаткових митних платежів з боку покупця під час митного оформлення та сприятиме пришвидшенню митних процедур», — вважає Гетманцев.

Однак це фактично означає, що всі товари з іноземних магазинів одразу стануть дорожчими на суму податку. Також для посилок запровадять нову спрощену декларацію за зразком ЄС.

Чи справді Україна не отримає фіндопомогу без збільшення податків

Голова податкового комітету Данило Гетьманцев спростував те, що Україна нібито не отримає фінансову підтримку через небажання парламенту збільшувати податкове навантаження.

Він наголосив на трьох ключових моментах:

про підвищення податків не йдеться, лише про «прибирання пільг»;

законопроєктів немає;

позиція щодо незмінності умов для платників єдиного податку до кінця дії воєнного стану залишається остаточною.

Він зауважив, що всі розмови про зміну правил оподаткування залишаються безплідними, доки Кабмін не подасть до Верховної Ради конкретний документ. Наразі жодних офіційних ініціатив уряду з цього приводу немає.

