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ТСН у соціальних мережах

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Держава отримає додаткові податки й валютні надходження від контрольованого експорту приватного газу — АГКУ

Дозвіл приватним газовидобувним компаніям експортувати частину власного газу дасть державі додаткову валютну виручку, збільшить надходження до державного та місцевих бюджетів і може підтримати подальше нарощування українського видобутку.

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Про це повідомила Асоціація газовидобувних компаній України, коментуючи рішення про відкриття контрольованого експорту до 15% газу приватного видобутку.

«Держава отримає збільшення надходжень валюти в країну та податків до державного й місцевого бюджетів», — наголосили в Асоціації. Окремий фінансовий ефект для бюджету дасть рента. Компанії, які продаватимуть газ за кордон, повинні будуть доплачувати рентні платежі за експортовані обсяги з прив’язкою до вищих європейських цін. Тобто частина додаткового доходу від зовнішнього ринку напряму повертатиметься державі у вигляді податків.

Ще одна вигода — підтримка власного видобутку. Експортна виручка може спрямовуватися на відновлення пошкоджених російськими атаками об’єктів, їхній фізичний захист, нове буріння та геологорозвідку. Для держави це означає збереження і потенційне збільшення українського ресурсу та відповідних податкових надходжень у майбутньому.

При цьому механізм залишається обмеженим: приватні компанії зможуть експортувати до 15% газу, видобутого у попередньому місяці, а продаватиметься ресурс через відкриті біржові торги лише з 1 березня до 30 листопада. «Важливо, що експорт буде здійснюватися під повним контролем держави і, у випадку кризової ситуації, буде оперативно зупиненений», — зазначили в АГКУ.

В Асоціації також вважають, що рішення посилює позиції України на європейському газовому ринку: за низьких запасів у європейських сховищах український ресурс може стати додатковим фактором стабільності для ЄС.

Раніше Кабінет Міністрів дозволив приватним газовидобувним компаніям експортувати до 15% власного щомісячного видобутку. Механізм передбачає пріоритет внутрішнього ринку та можливість оперативно припинити експорт у разі загрози дефіциту чи енергетичній безпеці.

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