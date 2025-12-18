- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 132
- Час на прочитання
- 2 хв
Держава перевіряє субсидії: кого позбавлять виплат 2026 року
Під час оформлення або перевірки права на субсидії та пільги може проводитися обстеження домогосподарства зі складанням відповідного акта.
Держава пропонує українцям два види соціальної допомоги: субсидію на оренду житла для ВПО та житлову субсидію, яка допомагає вразливим категоріям населення оплачувати житлово-комунальні послуги.
Однак громадяни, які отримують субсидії або пільги, можуть потрапити під перевірку житлово-побутових умов.
ПФУ зазначає, що перевірити отримувачів субсидій можуть в таких випадках:
Щоб підтвердити, що житло не здається в оренду
Якщо у житлі відкрито декілька окремих особових рахунків
Якщо фактична кількість мешканців у квартирі чи будинку не збігається з даними у реєстрації або декларації
Якщо для опалення використовуються електроприлади чи інші альтернативні джерела енергії, які потребують додаткового підтвердження
Під час перевірки складається акт перевірки матеріально-побутових умов.
Акти перевірки застосовуються не лише для житлових субсидій чи пільг на оплату комунальних послуг, а й для інших видів соціальної допомоги:
щомісячні виплати громадянам, які доглядають за особами з інвалідністю I або II групи через психічні захворювання
державна допомога одиноким матерям і малозабезпеченим родинам, щоб підтвердити, що житло не передається в оренду
Якщо під час перевірки виявляють порушення або неправильну інформацію, виплату субсидії можуть тимчасово призупинити або повністю скасувати. Це робиться для справедливого розподілу бюджетних коштів і щоб запобігти можливим зловживанням.
Раніше ми писали про те, чи враховують «Зимову підтримку» у разі призначення субсидії. Більше про це читайте у новині.