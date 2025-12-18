Держава перевіряє субсидії: кого позбавлять виплат 2026 року

Отримувачі субсидій та пільг можуть очікувати перевірки

Реклама

Держава пропонує українцям два види соціальної допомоги: субсидію на оренду житла для ВПО та житлову субсидію, яка допомагає вразливим категоріям населення оплачувати житлово-комунальні послуги.

Однак громадяни, які отримують субсидії або пільги, можуть потрапити під перевірку житлово-побутових умов.

ПФУ зазначає, що перевірити отримувачів субсидій можуть в таких випадках:

Реклама

Щоб підтвердити, що житло не здається в оренду

Якщо у житлі відкрито декілька окремих особових рахунків

Якщо фактична кількість мешканців у квартирі чи будинку не збігається з даними у реєстрації або декларації

Якщо для опалення використовуються електроприлади чи інші альтернативні джерела енергії, які потребують додаткового підтвердження

Під час перевірки складається акт перевірки матеріально-побутових умов.

Акти перевірки застосовуються не лише для житлових субсидій чи пільг на оплату комунальних послуг, а й для інших видів соціальної допомоги:

щомісячні виплати громадянам, які доглядають за особами з інвалідністю I або II групи через психічні захворювання

державна допомога одиноким матерям і малозабезпеченим родинам, щоб підтвердити, що житло не передається в оренду

Якщо під час перевірки виявляють порушення або неправильну інформацію, виплату субсидії можуть тимчасово призупинити або повністю скасувати. Це робиться для справедливого розподілу бюджетних коштів і щоб запобігти можливим зловживанням.

Раніше ми писали про те, чи враховують «Зимову підтримку» у разі призначення субсидії. Більше про це читайте у новині.