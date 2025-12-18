ТСН у соціальних мережах

Держава перевіряє субсидії: кого позбавлять виплат 2026 року

Під час оформлення або перевірки права на субсидії та пільги може проводитися обстеження домогосподарства зі складанням відповідного акта.

Отримувачі субсидій та пільг можуть очікувати перевірки

Держава пропонує українцям два види соціальної допомоги: субсидію на оренду житла для ВПО та житлову субсидію, яка допомагає вразливим категоріям населення оплачувати житлово-комунальні послуги.

Однак громадяни, які отримують субсидії або пільги, можуть потрапити під перевірку житлово-побутових умов.

ПФУ зазначає, що перевірити отримувачів субсидій можуть в таких випадках:

  • Щоб підтвердити, що житло не здається в оренду

  • Якщо у житлі відкрито декілька окремих особових рахунків

  • Якщо фактична кількість мешканців у квартирі чи будинку не збігається з даними у реєстрації або декларації

  • Якщо для опалення використовуються електроприлади чи інші альтернативні джерела енергії, які потребують додаткового підтвердження

Під час перевірки складається акт перевірки матеріально-побутових умов.

Акти перевірки застосовуються не лише для житлових субсидій чи пільг на оплату комунальних послуг, а й для інших видів соціальної допомоги:

  • щомісячні виплати громадянам, які доглядають за особами з інвалідністю I або II групи через психічні захворювання

  • державна допомога одиноким матерям і малозабезпеченим родинам, щоб підтвердити, що житло не передається в оренду

Якщо під час перевірки виявляють порушення або неправильну інформацію, виплату субсидії можуть тимчасово призупинити або повністю скасувати. Це робиться для справедливого розподілу бюджетних коштів і щоб запобігти можливим зловживанням.

Раніше ми писали про те, чи враховують «Зимову підтримку» у разі призначення субсидії. Більше про це читайте у новині.

