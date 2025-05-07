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ТСН у соціальних мережах

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Держава регулює рентабельність аптек, але рентабельність виробників не регулює, — експерт

Пруднікова вважає, що саме виробники відповідальні за завищення цін у минулому.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Аптека

Аптека / © pixabay.com

Фармацевтична спільнота заявляє про дисбаланс у державному регулюванні ціноутворення на ліки. Утім держава обмежує прибутки аптек, але не контролює прибутки виробників, які формують більшу частину вартості ліків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар голови «Всеукраїнського об’єднання „Миколаївська фармацевтична асоціація Фармрада“ Олени Пруднікової.

«Причому держава зараз регулює рентабельність аптек, але рентабельність виробників вона не регулює. 75% ціни лікарського засобу — це ціна виробника. І 25 розподіляється між дистриб’ютором і маленькою аптекою», — зазначила вона.

Пруднікова вважає, що саме виробники відповідальні за завищення цін у минулому: «Коли починався цей бум весь, виробники казали, що ліки дорогі, тому що великий відсоток маркетингу вони платять. Вже два місяці як маркетинг заборонений. Ліки здешевшали? Ви побачили, що на 60–70%, як вони казали, вони платили начебто? Я ж не знаю, я його не отримувала».

За її словами, нове державне регулювання вдарило передусім по малих аптеках, які і до того працювали на межі виживання: «Якщо раніше регулювалася націнка на лікарські засоби тільки на національний перелік, то зараз держава обмежила, зменшила процент націнки і обмежила на весь перелік лікарських засобів».

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Дата публікації
Кількість переглядів
66
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