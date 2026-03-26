Державна допомога особам без права на пенсію: хто може отримати та як подати заяву

Особи без права на пенсію можуть отримати соціальну допомогу від держави

В Україні громадяни, які через різні життєві обставини не змогли накопичити достатньо страхового стажу для отримання класичної пенсії за віком, не залишаються без фінансової підтримки. Крім того, держава гарантує щомісячні виплати особам з інвалідністю та дітям, які втратили годувальника. Сьогодні процес оформлення такої соціальної допомоги став набагато простішим, адже подати всі необхідні документи можна абсолютно дистанційно, не виходячи з дому та не марнуючи час у чергах.

Про це повідомили в Пенсійному фонді України.

Хто саме може розраховувати на допомогу від держави

Згідно з чинним законодавством, право на отримання такої державної підтримки мають кілька категорій громадян. Передусім, це особи, які досягли 65-річного віку, але не набули права на звичайну пенсію. Також виплати призначаються особам з інвалідністю та дітям померлого годувальника, якщо він на день смерті не мав страхового стажу, необхідного для призначення пенсії по інвалідності III групи.

Важливою умовою є те, що заявник не повинен паралельно отримувати інші соціальні виплати чи пенсії. Крім того, ключовим критерієм для більшості категорій є рівень матеріального забезпечення родини.

«Державна соціальна допомога призначається за умови, що особа є малозабезпеченою: її середньомісячний сукупний дохід за попередні шість календарних місяців не перевищує прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, який з 1 січня 2026 року становить 2 595 гривень», — пояснюють у відомстві.

Ця вимога щодо рівня доходу не поширюється лише на осіб з інвалідністю I групи та дітей померлого годувальника.

Підготовка документів: технічні вимоги

Перед тим як сідати за заповнення онлайн-заяви, фахівці радять підготувати всі необхідні документи. Для авторизації вам обов’язково знадобиться кваліфікований електронний підпис (КЕП). Також необхідно заздалегідь зробити скан-копії паспорта, ідентифікаційного коду та інших підтверджувальних документів.

До скан-копій висуваються чіткі технічні вимоги: вони мають бути кольоровими, зробленими з оригіналів та збереженими у форматах JPG або PDF. Розмір кожного файлу не може перевищувати 1 МБ. Зображення повинно бути чітким (рекомендована якість сканування — 300 dpi), щоб усі реквізити, печатки та підписи легко читалися.

Покроковий алгоритм подання заяви на порталі ПФУ

Процедура оформлення виплати складається з кількох логічних кроків:

Спочатку потрібно зайти на вебпортал електронних послуг ПФУ та авторизуватися за допомогою свого КЕП.

Далі в особистому кабінеті, на панелі ліворуч, знайдіть розділ «Комунікації з ПФУ».

Оберіть опцію «Допомога особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю».

Після цього на екрані з’явиться онлайн-форма заяви, яку потрібно уважно заповнити:

Вкажіть Головне управління ПФУ, до якого звертаєтесь.

Оберіть свій статус (заявник чи законний представник), вид допомоги та внесіть усі персональні дані, включно з інформацією про паспорт і місце реєстрації.

Обов’язково оберіть зручний спосіб виплати: це може бути доставка через «Укрпошту» (додому чи у відділенні) або переказ на банківський рахунок (для цього знадобляться реквізити IBAN).

Якщо ваше право на виплату залежить від рівня доходів, система попросить додати інформацію про членів сім’ї у розділі «Учасники звернення». Також доведеться вручну внести дані про ті доходи, яких немає в державних реєстрах податкової чи соцстрахування.

На фінальному етапі:

прикріпіть усі підготовлені скан-копії,

надайте згоду на обробку даних,

натисніть «Підписати та відправити в ПФУ».

Відстежувати статус розгляду вашої справи можна буде у розділі «Мої звернення».

В Україні під час оформлення класичної пенсії існують важливі норми законодавства щодо термінів подавання заяв. Правильно обрана дата для звернення до Пенсійного фонду може гарантувати більші виплати, тоді як помилка в часі коштуватиме майбутньому пенсіонеру втратою певної суми коштів на старті.

Щоб отримувати виплати з першого дня виходу на заслужений відпочинок, заяву необхідно подати у чітко визначене вікно: найраніше за один місяць до дня народження, а найпізніше — протягом трьох місяців після нього. Якщо звернутися в цей проміжок часу, пенсія нараховуватиметься одразу. Однак якщо запізнитися і подати документи пізніше ніж за три місяці, виплати призначать лише від дня подання заяви, а гроші за пропущений час ніхто не компенсує.

Юристи також звертають увагу на цікавий нюанс: страховий стаж та дохід враховуються саме по місяцеві звернення. Відкладення походу до фонду навіть на кілька тижнів може гарантувати ще один місяць стажу та вищий показник заробітної плати для розрахунку. Тому громадянам радять уважно аналізувати свої доходи в останні місяці перед пенсією, щоб обрати найвигідніший момент для старту виплат.

Водночас в Україні почастішали випадки призупинення нарахувань на пенсійні рахунки громадян через тривалу відсутність активності за банківською карткою. Згідно із чинним законодавством, якщо пенсіонер не користується своїми грошима протягом шести місяців, держава автоматично блокує подальші виплати на цей рахунок.

Щоб уникнути такої неприємної ситуації, упродовж цього періоду потрібно хоча б раз зняти готівку в банкоматі або провести будь-який безготівковий розрахунок — наприклад, оплатити комунальні послуги чи поповнити рахунок мобільного телефону. Фахівці радять українцям, які звикли просто накопичувати кошти на картці, періодично здійснювати бодай мінімальний рух грошей, щоб система бачила активність власника.

Якщо ж виплати вже було припинено, процес їхнього відновлення вимагатиме особистої присутності пенсіонера. Доведеться фізично з’явитись до одного з відділень Пенсійного фонду, написати заяву про поновлення виплат та підтвердити свою особу відповідними документами. Лише після цієї процедури нарахування знову розблокують.