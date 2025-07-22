Державна підтримка портів має здійснюватись через бюджет, а не маніпуляції з тарифами Укрзалізниці - ФРТУ

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Таку думку висловив голова Федерації роботодавців транспорту України (ФРТУ), перший міністр транспорту України Орест Климпуш, коментуючи анонсовані ініціативи щодо введення коефіцієнтів до залізничних тарифів у напрямку портів Чорноморського регіону.

«Чинний Збірник тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом - це чітка і взаємопов’язана система, що базується на прив’язці вартості перевезення до географічної відстані транспортування та інших складових. Тож будь-які спроби ручного втручання і адміністративного коригування тарифів не тільки порушують економічну логіку та принципи конкурентної політики, а і створюють корупційні ризики щодо надання несправедливих переваг окремим ринковим операторам за рахунок інших», - наголошує екс-посадовець.

Він нагадав, що крім залізничної складової, на вартість транспортування також впливають і корабельні збори, які є значно завищеними в окремих портах.

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«Якщо ставити питання про справжнє вирівнювання вартості, тоді поряд із коригуванням залізничних тарифів потрібно ставити питання і про зниження портових зборів для портів, де вони є найвищими - інакше це порушує принципи справедливої конкуренції», - додав голова ФРТУ.

Держава дійсно може прийняти політичне рішення про підтримку окремих портів - наприклад Чорноморська чи Дунайського регіону, це її право, говорить Климпуш, але тоді вона має прийняти спеціальну адресну програму щодо зменшення вартості транспортування залізничним транспортом в напрямку окремих станцій і вказати джерела компенсації такої знижки для УЗ.

«Має бути прийнято окреме урядове рішення з вказівкою чіткого адресного джерела компенсації, як це було із 30%-ю знижкою на перевезення зерна з прифронтових територій у 2024 р., яка покривалась надходженнями від дивідендів УЗ. Це зрозумілий і прозорий механізм, зрозумілий і "Укрзалізниці" і операторам ринку», - зазначає екс-посадовець.

Враховуючи, що головними інтересантами відправлень на Чорноморськ та Дунайські порти є аграрні компанії, то джерелом покриття знижки в напрямку цих портів може стати новий Державний фонд підтримки сільськогосподарських виробників, за створення якого проголосувала Верховна рада минулого тижня.

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Нагадаємо, раніше Європейська Бізнес Асоціація назвала намір Укрзалізниці запровадити диференційовані підвищувальні коефіцієнти для розрахунку тарифів на вантажні перевезення у напрямку окремих морських портів необґрунтованим та таким, що може зашкодити українським експортерам й економіці загалом. Ця ініціатива АТ УЗ суперечить принципам рівного доступу до інфраструктури та створює ризики недотримання антимонопольного законодавства.