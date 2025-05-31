Держбюджет-2026: чи закладатиме Мінфін видатки на війну

Міністр фінансів України Сергій Марченко

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Міністр фінансів України Сергій Марченко під час виступу на форумі Forbes Money в Києві у п’ятницю, 30 травня, сказав, що в умовах війни та непередбачуваного розвитку подій дуже складно прогнозувати як потреби держбюджету, так і джерела його фінансування. Тому Мінфін виходить з песимістичного сценарію розвитку подій і готує проєкт Держбюджету-2026 з розрахунку, що війна триватиме щонайменше до кінця наступного року.

Про це пише «Interfax-Україна».

«З погляду Міністерства фінансів нам краще передбачати кошти на повний цикл війни на 2026 рік. Нам так зрозуміліше, нам так прагматичніше. Щоб нас потім не звинувачували, що ми десь там щось не побачили», — пояснив Марченко.

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Він підкреслив, що хоча суспільство може сприйняти таку позицію відомства негативно, це все одно є правильним рішенням з огляду на економічні інтереси держави.

Міністр також повідомив, що цьогоріч бюджет отримав зовнішнє фінансування у розмірі 39 млрд доларів США. Але минулого року це було простіше, тому що перед тис країни G7 ухвалили виділення Україні $50 млрд за механізмом ERA, тобто ці видатки забезпечили доходи від заморожених російських активів, і навіть частина залишилась на 2026 рік.

«Щодо перспектив в цілому 2026 року, я думаю досить обережно щодо будь-яких оцінок. Тому що на сьогоднішній момент ми перебуваємо в стадії постійної турбулентності: від гойдалок, що завтра нас очікує мирна угода, припинення вогню й інші позитивні речі, які формують відповідні очікування, до абсолютно песимістичних настроїв та очікувань щодо нових масових обстрілів, постійних атак, чергових наступів», — зазначив Марченко.

Він нагадав, що програма розширеного фінансування з МВФ, яка стартувала два роки тому, має закінчитись в першому кварталі 2027 року, і це додає «максимальної несприятливості» поточній фінансовій ситуації у державі. Тож Україна намагається домовитись з партнерами про перспективи фінансування з урахуванням на те, що війна продовжуватиметься й далі. Але це питання наразі «сире та чутливе» і тому не обговорюється публічно.

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«Йдеться, що крім зброї, нам потрібно системне рішення для фінансування ЗСУ», — уточнив Сергій Марченко.

Нагадаємо, в НБУ вважають, що долар США залишатиметься основною світовою резервною валютою найближчі 10 років. З розвитком сучасних технологій потреба в єдиній світовій валюті зменшується, проте жоден із можливих конкурентів долара наразі не здатен його витіснити з лідерської позиції.