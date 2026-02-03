Держборг України досяг рекорду: Мінфін оприлюднив нові дані

Державний борг України знову зріс

Станом на 31 грудня 2025 року загальна сума державного та гарантованого боргу склала 9 042,7 млрд грн (213,3 млрд доларів США). За рік цей показник зріс на 29,5% у гривневому еквіваленті.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства фінансів.

Основний приріст боргу (2,061 трлн грн) зумовлений залученням довгострокового пільгового фінансування для потреб оборони та безпеки.

Ключову роль у підтримці бюджету відіграли міжнародні партнери:

Кредити ERA від G7: 37,9 млрд доларів США. Важливо, що ці кошти обслуговуватимуться за рахунок доходів від заморожених активів РФ, що не створює навантаження на бюджет України.

Допомога від ЄС: 12,1 млрд доларів США в рамках Ukraine Facility. Ці позики мають пільговий період 11–12 років.

«Наразі зовнішній борг становить 75% загального портфеля, де левова частка (близько 40%) — це зобов’язання перед Євросоюзом на виключно вигідних умовах. Решта зовнішнього боргу припадає на інші держави-партнери та міжнародні фінансові організації», — зазначили у відомстві.

Частка комерційного зовнішнього боргу скорочена до рівня менше 10%. Близько 22% боргового портфеля становить внутрішній державний борг. Ще близько 3% припадає на гарантований державою борг, частка якого послідовно скорочується протягом останніх чотирьох років.

Як пояснює Міністерство фінансів, обсяг державного та гарантованого державою боргу розраховується у грошовій формі як непогашена номінальна вартість боргових зобов’язань у валюті кредиту (позики). Стан державного та гарантованого державою боргу визначається у гривнях та доларах США за курсом Національного банку України на останній день звітного періоду та включає операції за цей день.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення РФ до України, сума запозичень почала зростати для того, аби фінансувати «бюджет воєнного стану». Вже 2023 року аналітики встановили, що загальний об’єм держборгу вже перевалив за позначку в 5,5 трлн гривень, або 84% ВВП.

Зростання боргу також зумовлене послабленням курсу гривні до провідних валют світу. Ця флуктуація призвела до того, що збільшила «гривневий масштаб боргів у іноземній валюті».