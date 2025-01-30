Держава має продовжити рух до погашення боргів в зеленій енергетиці – інвестори

Інвестори в зелену енергетику фіксують поліпшення ситуації з боргами за раніше згенеровану електроенергію і очікують, що держава забезпечить їх повну виплату для прискореного будівництва нових електростанцій.

Про це в ефірі каналу Прямий заявив голова правління Української вітроенергетичної асоціації Андрій Конеченков.

«Вже позитивні є рухи в цьому плані. По-перше, якщо на початок грудня у нас борги складали на рівні 35-38 мільярдів гривень, то сьогодні 27 мільярдів "Гарантований покупець" винен "зеленим", серед яких 22 мільярди "Укренерго" має сплатити "Гарантованому покупцю», - сказав Конеченков.

Він зазначив, що наприкінці 2024 року Нацкомісія з питань енергетики та комунальних послуг забезпечила те, що борги перед виробниками зеленої електроенергії не буде накопичувати компанія «Укренерго».

«Воно (рішення – ред.) зупинило додаткове накопичення боргів на наступні роки. І от якщо постійно врегульовувати тариф на передачу, тоді не буде у нас подальшого накопичення боргів», - пояснив представник інвесторів.

За його словами, також зменшити борги має закон №9381, який передбачає деякі механізми, котрі дозволять "Укренерго" залучити додаткові 10 млрд грн. З них 5 піде на погашення боргів перед сонячними електростанціями домашніх господарств, а 5 мільярдів ще додатково зможуть покращити ситуацію по розрахункам з промисловими об'єктами в "зеленій енергетиці".

Конеченков підкреслює, що повна виплата боргів буде чітким сигналом для інвесторів від держави щодо того, що вона зацікавлена в будівництві великого обсягу нових потужностей енергетики.

«В першу чергу, інвестор має розуміти, що такого божевілля з точки зору накопичення боргів вже не відбудеться. Але інвестори очікують, коли "Гарантований покупець" повністю розрахується», - сказав голова правління УВЕА.

Нагадаємо, аналітикиня ринку електроенергії ExPro Consulting Дар'я Орлова раніше заявила, що заборгованість на ринку електроенергії України залишається критичною проблемою, яка суттєво впливає на розвиток енергетичного сектору країни.