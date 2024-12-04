Держава отримає доступ до банківської таємниці мільйонів українців: що відомо 

Стали відомі "цікаві нюанси" щодо участі у програмі "Національний кешбек". Зокрема, договір на відкриття карти нацкешбеку у "ПриватБанку" передбачає згоду клієнта на розкриття банківської таємниці за всіма його рахунками – як чинними, так і відкритими у майбутньому.

Про це заявив співзасновник "Монобанку" Олег Гороховський.

"Якщо ви відкрили картку "Національний кешбек" в Приваті, то вам не завадить дізнатися на що ви погодилися", – написав він, додавши скриншот з тексту договору.

Гороховський також стверджував, що "інші банки таке не роблять", а ситуацію ще є час виправити. Він також додав, що виплату від держави 1000 гривень через "Монобанк" станом на 3 грудня оформили вже понад 1 мільйон українців.

Але за годину після публікації Гороховського народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк зробив важливе уточнення щодо розкриття банківської таємниці учасників програми "Національний кешбек".

"Про передачу банківської таємниці по тим, хто вирішив повірити державі та підписатися на цей популізм "Нац. Кешбек". Так ось, це частина вимоги по всім банкам, яка установлена в Порядку, затвердженому Кабміном. Якщо берете гроші — то й інформацію погодились передавати. Ну і я вас вже декілька разів про це попереджав", – написав він.

Скриншот тексту постанови Кабміну про розкриття банківської таємниці клієнтів / Фото: Telegram-канал Ярослава Железняка

Нагадаємо, станом на 3 грудня українці за допомогою "Дії" подали понад чотири мільйони заявок на програму "Зимова єПідтримка". В країні – попит на цей вид допомоги.

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