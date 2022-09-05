Держава робить безпрецедентно великі кроки для підтримки бізнесу в Україні - ІТ-підприємець

Сьогодні держава вперше в історії намагається створювати для українського бізнесу комфортні умови, і якщо ця тенденція збережеться — проблем із іноземними інвестиціями у нас точно не буде.

Таку думку в ефірі національного марафону висловив керуючий партнер холдингу TECHIIA Олег Крот, повідомляє Телеграф.

"Насправді, безпрецедентно великі кроки держава зараз робить для того, щоб бізнес був забезпечений і підтримкою держави, і найменший тиск відчував на собі. І це дає свої плюси. Це дає зрозуміти нашим іноземним партнерам, що сам підхід до того, як буде вестися бізнес в Україні далі - він змінюється. І це призведе до дуже гарних наслідків по закінченню війни", - розповів він.

На думку ІТ-підприємця, зміна підходу до ведення бізнесу у нашій державі стимулюватиме приплив інвестицій в Україну.

"Якщо ми зараз дамо зрозуміти, що ми дійсно змінюємося, то проблем в інвестиціях, проблем в тому, щоб залучити якісь кошти на проекти в Україні, не буде як після війни, так і, скоріше за все, навіть і в нинішній ситуації", - сказав він.

Варто зауважити, що не тільки держава йде назустріч бізнесу, але і підприємці роблять все можливе для допомоги країні та військовим у цей важкий час. Один лише Олег Крот виділив на підтримку української армії безпрецедентну суму - близько 60 мільйонів доларів.