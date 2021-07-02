Держбюджет-2021: у Мінфіні назвали суми надходжень та дефіциту за I півріччя

Держбюджет-2021: у Мінфіні назвали суми надходжень та дефіциту за I півріччя

Безпосередньо в червні до загального фонду держбюджету надійшло 84,9 млрд грн, що на 6,9% більше плану.

До загального фонду державного бюджету України в січні-червні 2021 року надійшло 506 млрд грн, що на 5% більше планового показника.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

"У цілому до загального фонду державного бюджету за перше півріччя 2021 року надійшло 505,9 млрд грн або 104,9% від розпису звітного періоду (+23,7 млрд грн). За платежами, сплату яких до бюджету контролює Державна податкова служба, надходження становили 291,0 млрд грн, розпис на січень-червень виконано на 106,2% (+17,0 млрд грн), Державна митна служба – 174,6 млрд грн, виконання становило 104,8% (+8,0 млрд грн)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в січні-червні держбюджет виконаний з дефіцитом у розмірі 50,4 млрд грн, у тому числі загальний фонд - з дефіцитом у сумі 49,8 млрд грн. Фактичні державні запозичення до загального фонду держбюджету за січень-червень становили 257,8 млрд грн, або 76,6% від запланованих на цей період.

Нагадаємо, за даними Мінфіну, фактичні доходи державного бюджету України в 2020 році становили 1,076 трлн грн, що на 53,9 млрд грн більше планового показника.

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