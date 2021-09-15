Держбюджет-2022: лікарям обіцяють мінімальну зарплату на рівні 20 тисяч гривень

Ключові пріоритети у 2022 році залишаються незмінними.

Уряд погодив проєкт бюджету на 2022 рік. Кабмін України закладає в державний бюджет 193 млрд гривень на медичну галузь. Обіцяють, що завдяки цьому мінімальна зарплата у лікарів зросте до 20 тисяч гривень.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду 15 вересня.

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"Це на 31 млрд більше, ніж цього року. У порівнянні з 2019 роком бюджет на медицину збільшився удвічі. Таке збільшення видатків дає змогу у 2022 році встановити мінімальну зарплату лікаря на рівні 20 тисяч гривень. Середня зарплата лікаря буде вищою за 22,5 тисячі. Це завдання ставив перед нами президент, і ми його виконуємо", - зазначив очільник уряду.

Шмигаль додав, що ключові пріоритети незмінні: медицина, освіта, армія, інфраструктура, соціальні програми, діджиталізація, підтримка підприємців та економіки. Основні макроекономічні параметри: зменшення дефіциту бюджету до 3,5%, зменшення державного боргу, зростання зарплат, стабільний курс гривні, зниження інфляції, рекордний за останні 10 років рівень зростання ВВП — як результат реформ.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що до кінця року на субсидії буде потрібно ще близько 12 млрд грн. У бюджеті було передбачено 36 мільярдів гривень, з яких понад 33 мільярди уже використано.

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