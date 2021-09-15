Держбюджет-2022: на освіту виділять 190 млрд гривень і підвищать зарплати та стипендії

Держбюджет-2022: на освіту виділять 190 млрд гривень і підвищать зарплати та стипендії

Ключові пріоритети у 2022 році залишаються незмінними.

15 вересня уряд погодив проєкт бюджету на 2022 рік. Кабінет міністрів України заклав до державного бюджету 190 млрд гривень на освіту.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду.

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"Це на 21 млрд гривень більше, ніж у поточному 2021 році. Це означає підвищення зарплат вчителям, підвищення в 1,5-2,5 рази стипендій для студентів закладів вищої освіти та професійно-технічних установ", - зазначив Денис Шмигаль.

Документ передбачає зменшення дефіциту держбюджету до 3,5% від валового внутрішнього продукту, зменшення державного боргу, зростання заробітних плат, стабільний курс гривні, зниження інфляції, а також рекордне за останні десять років зростання ВВП – близько 4%:

"Бюджет на 2022 рік не тільки збалансований та реалістичний, це – бюджет модернізації країни, відновлення економіки та інвестицій в людей, в їхнє здоров’я, освіту, в розвиток. Ключові пріоритети залишились незмінними. Це – медицина, освіта, армія, інфраструктура, соціальні програми, діджиталізація, підтримка підприємців та економіки", - сказав очільник уряду.

Нагадаємо, деякі українські пенсіонери мають змогу отримати одразу 10 виплат на момент виходу на пенсію за віком. Розмір пенсії визначається з урахуванням усього накопиченого страхового стажу незалежно від установи та посади, на якій цей стаж придбано, та заробітної плати, з якої сплачено страхові внески.

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