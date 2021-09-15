Держбюджет-2022: скільки Кабінет міністрів виділив на сектор безпеки та оборони

Держбюджет-2022: скільки Кабінет міністрів виділив на сектор безпеки та оборони

Ключові пріоритети держбюджету незмінні: медицина, освіта, армія, інфраструктура, соціальні програми, діджиталізація, підтримка підприємців та економіки.

15 вересня уряд погодив проєкт бюджету на 2022 рік. 5,95% ВВП направлять на сектор безпеки та оборони України.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду.

Також читайте Хто в Україні може отримати одразу 10 пенсійних виплат: деталі

"Ми збільшуємо грошове забезпечення наших військових на 7,7 млрд грн, а також виділяємо рекордні кошти на програму розвитку озброєння та військової техніки. Також 5,5 млрд грн пропонуємо виділити для забезпечення житлом учасників АТО/OOC зі статусом внутрішньо переміщених осіб", - заявив Денис Шмигаль.

Документ передбачає зменшення дефіциту держбюджету до 3,5% від валового внутрішнього продукту, зменшення державного боргу, зростання заробітних плат, стабільний курс гривні, зниження інфляції, а також рекордне за останні десять років зростання ВВП – близько 4%:

"Бюджет на 2022 рік не тільки збалансований та реалістичний, це – бюджет модернізації країни, відновлення економіки та інвестицій в людей, в їхнє здоров’я, освіту, в розвиток. Ключові пріоритети залишились незмінними", - сказав очільник уряду.

Нагадаємо, Кабмін України заклав до державного бюджету 193 млрд гривень на медичну галузь. Обіцяють, що завдяки цьому мінімальна зарплата у лікарів зросте до 20 тисяч гривень. окрім того, у 2022 році підвищать пенсії, зарплати вчителям та стипендії студентам.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання