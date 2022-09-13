Держбюджет-2023: долар буде по 42 грн, інфляція - 30%, половину грошей - на оборону

Середня зарплата у 2023 році орієнтовно складе 18,5 тисяч гривень, інфляція може сягнути 30%, середньорічний курс долара буде коливатися в районі 42 гривень. Видатки на сектор безпеки та оборони передбачаються на рівні 1 трлн 136 млрд грн.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, на засіданні уряду, присвяченому прийняттю держбюджету на 2023 рік.

ТСН.ua публікує текст промови прем'єр-міністра на засіданні уряду 13 вересня:

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"Сьогодні головне питання на засіданні уряду – ухвалення проєкту бюджету на 2023 рік. Попри війну, ми передаємо бюджет до парламенту вчасно, тобто до 15 вересня, як і передбачено чинним українським законодавством.

Бюджет 2023-го року — це бюджет для перемоги. Вже зараз ми чесно говоримо суспільству, що рік буде непростим. Війна — це дорого. Дуже дорого.

Тому головне завдання — максимально ефективно використовувати кошти, які у нас є. У бюджеті, який ми подаємо, є один головний пріоритет — оборона та безпека нашої країни. 1 трлн 136 млрд гривень або майже 50% всього бюджету буде спрямовано саме для сектору безпеки й оборони. Це зарплати військових, забезпечення армії, ремонти й закупівлі техніки та зброї і ще багато інших важливих для оборони речей. Якщо порівняти з бюджетом, який ми подавали на 2022 рік, то зростання видатків на безпеку й оборону буде більш ніж у 4 рази.

Другий пріоритет — соціальні програми. Пенсії, субсидії, допомога малозабезпеченим родинам, виплати внутрішньо переміщеним особам, витрати на медицину та освіту — це ще 35% від всіх видатків у проекті бюджету. Це більше 800 млрд грн. Важливо, що уряд буде збільшувати допомогу адресно саме тим, хто цього найбільше потребує, зокрема ми передбачаємо збільшення фінансування Пенсійного фонду з бюджету на більш ніж 30 млрд гривень.

Іншими словами: з кожної бюджетної гривні 50 копійок піде на армію та безпеку, ще 35 копійок — на соціальні виплати, медицину та освіту. Все зрозуміло й прозоро.

Всі інші видатки будуть скорочуватися. Головна стаття економії — це зменшення видатків на органи державної влади. Ми зменшуємо кількість чиновників, урізаємо зарплати та премії. За винятком силових структур, видатки на утримання органів державної влади буде скорочено на 11,6 млрд гривень, порівняно з 2022 роком.

В рамках кошторису 2023-го року ми також створюємо бюджетний Фонд ліквідації наслідків збройної агресії у розмірі не менше 19 млрд грн. Там плануємо акумулювати конфісковані кошти Росії та росіян, а також міжнародну допомогу на швидке відновлення. Також передбачено додаткову дотацію на компенсацію витрат для місцевих бюджетів у зв’язку з війною у розмірі 24 млрд грн.

Враховуючі такі пріоритети й обмеженість ресурсів, ми просимо народних депутатів відповідально підійти до питання ухвалення бюджету. Розуміємо, що будуть спроби збільшити видатки. Але, як я вже наголошував, війна — це дорого, і Україна зараз не може собі дозволити багатьох позитивних, але популістських ініціатив.

У 2023 році наші власні доходи складуть 1,28 трлн гривень, тоді як видатки заплановані на рівні 2,57 трлн гривень. Відповідно щомісячний дефіцит бюджету на наступний рік ми оцінюємо в понад 3 млрд доларів. Уже зараз більше третини бюджету нам допомагають фінансувати міжнародні союзники. Зі свого боку ми докладаємо максимум зусиль, щоб фінансова підтримка партнерів продовжувалась у 2023 році. І ми точно не можемо собі дозволити додаткові нецільові витрати.

Ще один важливий момент. Ситуація з бюджетом, макропрогнозом, відновленням економіки напряму залежить від ситуації на фронті. Ми рахували багато різних сценаріїв. Той проект бюджету, який ми подаємо до Верховної Ради — це консервативний середньо песимістичний розрахунок. Цього року ми живемо в ситуації, коли бюджет переглядається щомісяця залежно від першочергових потреб фінансування. Наступний рік, принаймні його початок, буде відбуватися за аналогічним сценарієм.

Разом із кожним проектом бюджету уряд також завжди ухвалює макроекономічний прогноз, на основі якого далі будується кошторис держави. Цей прогноз включає розмір ВВП та інфляції, середню зарплату, курс долара та інше. Цього року такий прогноз є консенсусом між Урядом, Національним банком України та міжнародними фінансовими організаціями. Залежно від того, як буде змінюватися ситуація на фронті, економіка у 2023 році може як впасти на 0,4%, так і зрости на 10 та більше відсотків. Так само й з іншими показниками. Тому ще раз підкреслю: нинішній макропрогноз — це доволі консервативний сценарій, адже ми маємо бути готові до будь-яких варіантів розвитку подій.

Отже, в рамках цього макропрогнозу економіка наступного року зросте на 4,6% у реальному вираженні та на 37% у номінальному. Середня зарплата орієнтовно складе 18,5 тисяч гривень, інфляція може сягнути 30%, середньорічний курс долара буде коливатися в районі 42 гривень.

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Попри всі виклики та труднощі, наша економіка й фінансова система цьогоріч вистояли. Також у нас є повне розуміння, як ми завершимо рік з точки зору проведення всіх необхідних виплат.

Проект бюджету, який ми затверджуємо сьогодні, так само дає нам повне розуміння пріоритетів на наступний рік. Ми забезпечимо нашу армію, профінансуємо пенсії, зарплати медиків і вчителів, будемо підтримувати найбільш соціально вразливі категорії населення, продовжимо програми стимулювання економіки. Україна обов’язково переможе, і ми почнемо наймасштабнішу відбудову та трансформацію в Європі за останні 70 років.

Віримо і дякуємо Збройним Силам України! Віримо у нашу перемогу і робимо все, аби наблизити її. Слава Україні!"

Нагадаємо, 13 вересня уряд України підтримав проєкт державного бюджету на 2023 рік.

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