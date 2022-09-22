Держбюджет-2023: у Мінсоцполітики розповіли, чи буде наступного року індексація пенсій

Індексації бути - у 2023 році українським пенсіонерам попри війну перерахують пенсії.

Так, як і зазвичай, у березні наступного року виплати збільшать з урахуванням розміру інфляції та динаміки зміни заробітних плат.

Про це в ефірі телемарафону запевнив заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко.

Зокрема він наголосив, що після сектору безпеки і оборони другим пріоритетним напрямом держбюджету-2023 стала соціальна сфера, на яку планують спрямувати понад 800 мільярдів гривень.

"Щорічна індексація пенсій відбудеться. Від першого березня ми плануємо провести відповідну індексацію з урахуванням зростання інфляційних процесів і в проєкті бюджету на наступний рік видатки на це закладено", – розповів Музиченко.

Що стосується підвищення прожиткового мінімуму, то, за словами заступника міністра, у наступному році він невеликими темпами буде переглянутий, але його зростання становить близько 5,4 %.

Водночас, як стало відомо раніше, у 2023 році в Україні не планують підвищувати мінімальну зарплату. Вона буде на рівні грудня поточного року, тобто 6500 гривень.

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