Держбюджет-2023: в уряді озвучили курс гривні, який заклали до проєкту кошторису

Яким буде курс на кінець цього року, через війну передбачити практично неможливо.
Прем'єр Денис Шмигаль повідомив, що в проєкті держбюджету України на 2023 рік середній курс прогнозується на рівні 42 грн/дол.
Про це він заявив 14 вересня на пресконференції.
"Звичайно, з умовами емісії та інфляції, яка є у всій Європі, у світі і, очевидно, у нас, ми очікуємо, що середньозважений курс у 2023 році буде в районі 42 грн/дол., він коливатиметься", — сказав прем'єр.
Водночас, за його словами, яким буде курс на кінець цього року, через війну передбачити практично неможливо.
"Для розрахунків бралося лінійне зростання цього курсу, і це буде в районі, не називатиму психологічний бар'єр, — 49 грн/дол., давайте так скажемо", — зазначив Шмигаль та додав, що формально в документах зазначений курс на кінець 2023 року на рівні 50 грн/дол.
Нагадаємо, 13 вересня Кабмін підтримав проєкт державного бюджету на 2023 рік. У проєкті держбюджету, зокрема, передбачені видатки на сектор безпеки й оборони на рівні 1 трлн 136 млрд грн, або майже 50% всього бюджету.
Читайте також:
- У Мінфіні повідомили, якою буде "мінімалка" від 1 січня
- Більше на армію і менше на зарплати урядовцям: стали відомі перші цифри з держбюджету на 2023 рік
- "Спрямований на підтримку економіки": Кабмін підтримав проєкт держбюджету на 2023 рік