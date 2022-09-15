Держбюджет-2023: в уряді озвучили курс гривні, який заклали до проєкту кошторису

Яким буде курс на кінець цього року, через війну передбачити практично неможливо.

Прем'єр Денис Шмигаль повідомив, що в проєкті держбюджету України на 2023 рік середній курс прогнозується на рівні 42 грн/дол.

Про це він заявив 14 вересня на пресконференції.

"Звичайно, з умовами емісії та інфляції, яка є у всій Європі, у світі і, очевидно, у нас, ми очікуємо, що середньозважений курс у 2023 році буде в районі 42 грн/дол., він коливатиметься", — сказав прем'єр.

Водночас, за його словами, яким буде курс на кінець цього року, через війну передбачити практично неможливо.

"Для розрахунків бралося лінійне зростання цього курсу, і це буде в районі, не називатиму психологічний бар'єр, — 49 грн/дол., давайте так скажемо", — зазначив Шмигаль та додав, що формально в документах зазначений курс на кінець 2023 року на рівні 50 грн/дол.

Нагадаємо, 13 вересня Кабмін підтримав проєкт державного бюджету на 2023 рік. У проєкті держбюджету, зокрема, передбачені видатки на сектор безпеки й оборони на рівні 1 трлн 136 млрд грн, або майже 50% всього бюджету.

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