Держбюджет-2024 підготували до другого читання: якими будуть ВВП, інфляція і курс долара

Більша частина грошей в бюджеті на 2024-й передбачена на безпеку та оборону.

Кабінет міністрів подав до Верховної Ради проєкт закону про Держбюджет-2024, підготовлений до другого читання відповідно до бюджетних висновків парламенту.

Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Кабінет міністрів України, у відповідності до вимог частини першої статті 158 Регламенту Верховної ради України, подав до Верховної ради України проєкт Закону "Про Державний бюджет України на 2024 рік" (реєстр. номер 10000), підготовлений до другого читання відповідно до Бюджетних висновків Верховної ради, схвалених Постановою Верховної ради України від 19 жовтня 2023 р. № 3421-ІХ", — йдеться у повідомленні.

Як повідомили у Міністерстві фінансів, дохідна частина проєкту держбюджету збільшена порівняно з І читанням на 22,2 млрд грн і передбачена у сумі 1 768,5 млрд гривень, зокрема по загальному фонду збільшилась на 22,1 млрд грн.

Видатки та надання кредитів збільшено у законопроєкті до другого читання у порівнянні з першим читанням на 95,2 млн грн, вони становлять 3 355 млрд грн.

Граничний обсяг дефіциту був зменшений на 22,1 млрд грн (до 1 571,5 млрд грн). Потреба у зовнішній фінансовій підтримці складає близько 41 млрд доларів США.

Більша частина грошей в бюджеті на 2024-й передбачена на безпеку та оборону і на соціальну сферу. В останній з’явилося декілька актуальних статей витрат, яких не було в минулі роки.

Пріоритетом держбюджету залишається безпека і оборона. На неї виділили понад півтора трильйона гривень.

Безпека і оборона — 1,69 трлн грн

Виробництво зброї та боєприпасів — 55,8 млрд грн

Закупівля дронів — 48,1 млрд грн

Крім того, з проєктом бюджету, уряд подав законопроєкт і про перерозподіл ПДФО. Згідно з ним, у місцевих бюджетів можуть забрати частину податку на доходи, який сплачують військові й передати їх у держбюджет. Йдеться про понад 96 млрд грн. Ці кошти мають спрямувати на виробництво дронів та озброєння. Однак за перерозподіл ПДФО депутати не проголосували, тож законопроєкт відправили на повторне друге читання.

Крім того, курс гривні на кінець періоду до другого читання складає 38,6 грн/дол порівняно з 40,2 грн/дол на перше читання.

"Також у прогнозі на 2024 рік було скориговано у бік зменшення показник споживчої інфляції – з 10,8% до 9,7% (грудень до грудня минулого року). Також скориговано припущення щодо курсу гривні 40,7 грн за дол. США (середній курс за рік) до другого читання порівняно з 41,4 грн за дол. США у попередньому прогнозі", - додали в Мінфіні.

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