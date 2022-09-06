Держбюджет на 2023 рік буде значно відрізнятися від традиційних кошторисів минулих років - нардеп

Державний бюджет 2023 року буде кардинально відрізнятися від бюджетів попередніх років, оскільки країна перебуває у стані війни.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів народний депутат Володимир Мороз.

"Потрібно дочекатися, коли проєкт державного бюджету потрапить до Верховної Ради, те, що він буде відрізнятися від традиційних кошторисів минулих років – це однозначно. Не варто у первісному проєкті очікувати несподіванок, можу спрогнозувати, що він буде еволюційним від того кошториса, за яким ми живемо просто зараз", - зазначив він.

За його словами, зміни до цьогорічного бюджету вже вносили дев'ять разів.

"Сьогодні дев'ятий місяць року, і ми вже вносили дев'ять змін за цей бюджетний рік. Фактично в умовах війни ми переглядаємо статті видатків раз на місяць", - сказав нардеп.

Володимир Мороз також зазначив, що у проєкті бюджету 2023 року зміниться фінансування сфери енергетики. Уряд пропонує створити окремий фонд оперативного відновлення.

"Якщо говорити про енергетику, то ми дійсно бачимо принципову різницю. Так, уряд пропонує створити окремий фонд оперативного відновлення, який буде направлено на відбудову інфраструктури, туди входитимуть ТЕС, ТЕЦ, котельні, все, що генерує енергетику. Фонд буде наповнюватися з прибутків державних підприємств, а також донорських коштів від наших міжнародних партнерів. Існування такого цільового фонду довело свою ефективність, адже ми вже таке робили під час Covid-19", - розповів він.

Також будуть передбачені окремо кошти для того, аби зберегти тарифи за комунальні послуги на тому рівні, на якому вони є наразі.

Нагадаємо, Єврокомісія виділить Україні 500 млн євро на підтримку бюджету.

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