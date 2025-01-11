Держстат підсумував інфляцію за 2024 рік: що здорожчало найбільше

Споживча інфляція в Україні за підсумками 2024 року зросла на 12,0%, зокрема в грудні інфляція становила 1,4%.

Про це свідчать дані Державної служби статистики (Держстат).

Відповідно до оцінок відомства, ціни на продукти харчування та безалкогольні напої 2024 року підвищилися на 14,1% (за грудень підвищилися на 1,8%), на одяг та взуття - знизилися на 4,3% (за грудень знизилися на 3,9% ), на житлово-комунальні послуги - підвищилися на 18,9% (за грудень підвищилися на 0,1%), на послуги, пов'язані з охороною здоров'я, - підвищилися на 13,2% (за грудень підвищилися на 1,6%), на освіту - підвищилися на 12,0% (за грудень підвищилися на 0,1%).

Крім того, за підсумком 2024 року базовий індекс споживчих цін підвищився на 10,7%.

Нагадаємо, українців попередили про здорожчання продуктів вже навесні. Більше про це читайте у новині.

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