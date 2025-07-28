Держслужбовці заробляють утричі більше за пересічних українців — що показали цифри

Гроші / © Фото з відкритих джерел

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У червні середня зарплата керівників центральних органів виконавчої влади України склала майже 128 тисяч гривень. Це майже вшестеро більше, ніж середня зарплата по країні.

Про це повідомила народна депутатка Ніна Южаніна, проаналізувавши витрати на оплату праці у держсекторі (без урахування безпекового та оборонного блоку).

Загалом за місяць на зарплати 502 керівників центральних органів влади витратили понад 64 мільйони гривень.

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У порівнянні зі звичайними держслужбовцями, які й без того заробляють більше за середньостатистичних працівників, рівень оплати праці в керівних кабінетах ще вищий.

Середня зарплата керівників центральних органів виконавчої влади України. / © Міністерство фінансів України

“Якщо середня зарплата держслужбовців більша за середню по країні майже втричі, то середня зарплата керівників держорганів — майже вшестеро”, — зауважила депутатка.

Найвищі середні зарплати в червні отримували:

НАЗК — 245,6 тис. грн

Центральна виборча комісія — 206,4 тис. грн

Рахункова палата — 202,9 тис. грн

Державне космічне агентство України — 193,2 тис. грн

НКРЕКП (енергетика та комунікації) — 191 тис. грн

У 2024 році у більшості відомств посадовий оклад керівників складав менше 50% від усієї зарплати, а в деяких випадках — лише 11–13%. У 2025 році, як зазначається, цю інформацію взагалі перестали публікувати.

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“Цікаво, чому?”, — риторично зауважує депутатка.

Раніше повідомлялось, що у серпні частина українців не отримає пенсій. Ухвалюючи державний бюджет на 2025 рік, Верховна Рада надала термін пів року, щоб деякі пенсіонери підтвердили свою особу.