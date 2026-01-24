ТСН у соціальних мережах

Дешевої гречки вже не буде: невтішний прогноз економіста

2026 року зростання ціни на гречку може скласти 8-10% у порівнянні з минулим роком.

Гречка здорожчає

Гречка здорожчає / © Pixabay

Одним із бюджетних популярних продуктів в Україні станом на січень 2026 року залишається гречана крупа. Супермаркети регулярно переписують ціни на затребувані товари, однак вартість гречки змінюється доволі повільно.

Економіст Володимир Чиж пояснив виданню Новини LIVE, чого очікувативід цін на гречану крупу наступними місяцями.

За даними експерта, 2026 року продукт може здорожчати на 8-10%, хоча не варто знецінювати потенційний вплив хорошого врожаю.

«Це пов’язано з очікуваним помірним зростанням вартості зернових та перевиробництвом деяких круп у світі, що зменшує тиск на ціну гречки. Водночас сезонні коливання можуть відкоригувати цифру в обидва боки», — зазначив Чиж.

Він нагадав про фактори, які впливають на зростання споживчих цін в Україні. Серед внутрішніх — висока собівартість виробництва, шалені енергетичні витрати і логістика. До зовнішніх чинників економіст відніс світові коливання цін на сировину та продовольство.

Раніше повідомлялось, що українці можуть очікувати підвищення цін на деякі харчові продукти, зокрема м’ясо, фрукти та олію.

