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Дешевше не буде: чого очікувати від цін на продукти 2025 року

Дешевше не буде: чого очікувати від цін на продукти 2025 року

Продукти знову здорожчають / Фото: pixabay.com

Споживчі ціни ростуть швидше, ніж передбачав Нацбанк. 

Ціни в Україні лише зростатимуть. Зокрема, молоко дорожчає через дефіцит, а масло вже важко знайти за ціною менш як 100 гривень.

Про це повідомила експертка у галузі сільського господарства інформаційно-аналітичного центру "АГРО ПЕРСПЕКТИВА" Лариса Гук.

За її даними, здорожчання не омине такі продукти:

  • хліб, насамперед свіжа випічка і лаваш
  • гречка
  • морква
  • картопля
  • капуста

Ціна на курячі яйця навпаки падає. Експертка пов’язала це з відсутністю активного попиту та обмеженим терміном придатності. 

Експертка також зазначила, що споживчі ціни ростуть швидше, ніж передбачав Нацбанк. 

"Овочі, фрукти, цукор, олія і борошно опинились у зоні ризику, бо вони потрібні щодня. Водночас купівельна спроможність знижується, тому попит на найпростіші продукти зростає", - пояснила вона.

Нагадаємо, річна інфляція в Україні впродовж минулого року зросла на 12%, зокрема в грудні вона становила 1,4% (до попереднього місяця). Про це свідчать дані Державної служби статистики України. 

Ціни на продукти харчування і житлово-комунальні послуги, освіту та здоров'я 2024 року підвищилися, а от на одяг та взуття знизилися. Економісти кажуть, що значну роль у цьому зіграли глобальні фактори.

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