Дешевих яблук в Україні більше не буде: яких цін очікувати цього року

Українські садівники все більше орієнтуються на експорт своєї продукції, що впливає на внутрішні ціни

Яблука в Україні вже ніколи не будуть такими дешевими, як було колись. І хоч урожай цього року був кращим, ніж минулого, на ціни суттєво впливає експорт.

Про це розповів президент Української Плодоовочевої Асоціації Тарас Баштанник в інтерв’ю для SEEDS.

Скільки коштуватимуть яблука 2025 року

За словами Баштанника, порівнювати теперішню ціну на яблука потрібно насамперед з нещодавньою, а не з тим, що було «колись». Експерт прогнозує, що цьогоріч ціна на яблука в Україні становитиме приблизно 30-40 гривень за кілограм, що значно менше, ніж 70 чи 100 гривень, як було кілька місяців тому, але й значно більше, ніж цінник у 5 гривень, який українці наразі добре пам’ятають.

Ситуація пов’язана з тим, що ринок поступово позбувається «ситуативних» гравців, на ньому залишаються лише професійні, системні виробники, які дедалі більше орієнтуються на експорт. Це дозволяє ринку уникнути надлишкової пропозиції всередині країни та підтримувати баланс. Оскільки яблуко стає якіснішим, зменшується кількість другосортних фруктів для перероблення. Водночас на ринках та у магазинах переважно продаються якісні товарні яблука.

«Якщо експортна ціна, умовно, 40 гривень за кілограм, то ціни на внутрішньому ринку ніяк не можуть бути 20. Інакше який сенс такого бізнесу? І по 5 гривень яблука вже ніколи не будуть. І для українських виробників це дуже чудово», — зазначив експерт.

Він також додав, що попри війну, експорт яблук продовжує зростати, що безумовно впливає на ціни, які ми бачимо в магазинах.

Урожай та розширення садів

Тарас Баштанник повідомив, що цьогоріч втрати врожаю яблук були у більшості регіонів України, але вони значно менші, ніж минулого року. Водночас є попит на яблука, і є достатньо продукції для експорту.

Завдяки грантовим програмам в Україні також відбувається розширення площ яблуневих садів. Лише за останні три роки, навіть попри війну, В Україні висадили 1800 гектарів нових садів, переважно у центральних та західних областях. Але, як зауважив експерт, українські садівники, які продовжують розвивати свій бізнес під час війни, насамперед орієнтуються на якісні яблука, які можна продати на експорт.

Нагадаємо, в Україні другий місяць поспіль спостерігається падіння цін. Це пояснюється масовим надходженням нового врожаю.