Десять років стажу: на яку пенсію можна розраховувати українцям

Розмір майбутньої пенсії залежить від кількості відпрацьованих років

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Для призначення пенсії в Україні ключове значення має тривалість страхового стажу. Саме від кількості років, протягом яких людина офіційно працювала та сплачувала внески до системи загальнообов’язкового державного соціального страхування, залежить право на пенсію та її розмір.

Однак не всі громадяни можуть похвалитися значним стажем, пише видання «На пенсії».

Навіть після досягнення 65-річного віку особа зі стажем лише 10 років не зможе оформити пенсію за віком, оскільки мінімально необхідний показник становить 15 років. Через це стандартні пенсійні виплати не призначаються.

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Однак у такому разі можна оформити державну соціальну допомогу. 2026 року її розмір становить 2595 гривень. Для оформлення такої виплати потрібно звертатися до органів соціального захисту населення.

Пенсії в Україні — останні новини

В Україні дехто з пенсіонерів має обов’язково пройти процедуру фізичної ідентифікації, щоб продовжувати отримувати пенсійні виплати. Пенсіонерам, які виїхали з тимчасово окупованих територій і проживають на підконтрольній Україні території, від січня цього року року виплата пенсії здійснюється за умови надання повідомлення про неотримання пенсійного забезпечення від держави-агресорки РФ.

Наразі триває поступове посилення вимог до страхового стажу для виходу на пенсію. Саме тому частині громадян доведеться працювати довше, бо без необхідної кількості офіційно відпрацьованих років отримати пенсійні виплати у 60 років не вдасться.

Також ми писали про те, що чимало українців отримують довічну пенсію, але не завжди розуміють, на яких підставах вона призначена та як розраховується її розмір.

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